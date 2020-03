Thüringer Radsport: Was kommt nach Corona?

Christian Magiera, Geschäftsstellenleiter des Thüringer Radsport-Verbandes, arbeitet wie viele andere auch zu Hause. Die tägliche Bahnfahrt von Gera nach Erfurt und zurück fällt flach. Das schafft Freiraum und Zeit für andere Dinge. Ein kleiner Lichtblick in Corona-Zeiten.

Am Wochenende sollte in der Sportschule Bad Blankenburg die Jahreshauptversammlung des Thüringer Radsport-Verbandes mit der Wahl eines neuen Präsidiums über die Bühne gehen. Abgesagt.

„Wir sind als Verband weiter arbeitsfähig. Knut Wesser bleibt als kommissarischer Präsident bis zur Neuwahl im Amt“, sagt Christian Magiera. Vom Landessportbund Thüringen haben die Radsportler die Zusage, dass die Fördermittel für die Trainer im Land wie bisher gezahlt werden. „Die Trainer arbeiten individuell und konzeptionell, kümmern sich um das Training.“

Was für Straßenradsportler und Mountainbiker noch ganz gut funktioniert, einsame Kilometer fahren, ist für Bahnfahrer, Radballer, Kunstradsportler, Trialsportler und BMX-ler schon schwieriger, die von Sportstättenschließungen betroffen sind. „Es kommt für alle an, in Tritt zu bleiben. Vielmehr geht im Moment nicht.“ In den ersten Tagen der neuen Situationen haben sich viele Vereine an die TRV-Geschäftsstelle gewandt, um Versicherungsfragen zu klären. „Das ist geklärt“, sagt Christian Magiera, „Einzeltraining ist erlaubt, die Sportversicherung greift. Es hatte einen Passus in den Verträgen gegeben, dass Individualtraining nur versichert ist, wenn es zielgerichtet auf einen bestimmten Wettkampf angesetzt wird.“

Wettkampfziele gibt es erst einmal keine, trainiert werden kann dennoch, die Versicherung akzeptiert Einzeltraining auch ohne gezielte Wettkampfvorbereitung. „Die Trainer tun alles, um die Sportler bei Laune zu halten, denn im Moment kann keiner sagen, ob und wann es wieder Wettkämpfe gibt. Vielleicht müssen wir uns auch darauf einstellen, dass wir uns erst einmal nur im nationalen Rahmen bewegen, dass nationale Rennen dann auch deutlich aufgewertet werden durch die Anzahl und Qualität der Starter“, sagt Christian Magiera.

Doch das sei Zukunftsmusik und noch gibt das Corona-Virus den Ton. Rennen wie die Ostthüringen Tour oder der Kyffhäuser-Berglauf, ein Marathon für Läufer und Mountainbiker, wurden bereits abgesagt. Die Mehretappenfahrt für den Nachwuchs soll 2021 stattfinden, hinauf zum Kyffhäuser könnte es am 5. September gehen.

„Aktuell werden wir mit den Absagen der Veranstaltungen konfrontiert, bleiben die Veranstalter auf Kosten sitzen. Auch der Radsport-Verband muss Stornokosten verbuchen.“ Doch in naher Zukunft, stehen die Veranstalter vor neuen Problemen: „Wie ist die wirtschaftliche Situation im Land? Was können die bisherigen Sponsoren und Förderer noch für den Radsport tun?

Das Corona-Virus hat auch Christian Magieras persönliche Planungen über den Haufen geworden. Als UCI-Kommissär wollte der Geraer bei den Olympischen Spielen (Starter) und den Paralympics (Jurychef) im Radsport in Tokio 2020 im Einsatz sein. Noch am 5. März hatte es ein UCI-Meeting in Paris gegeben, schon da waren Spanier und Italiener nur zugeschaltet. Tokio 2020 ist verschoben, als nächsten Einsatz hat der 38-Jährige die Straßen-Weltmeisterschaften im Para-Radsport in Ostende in Belgien geplant. In diesen Tagen sind die meisten Einträge im Kalender nur Makulatur, sicher ist nur, dass nichts sicher ist, und dass er ein wenig mehr Zeit für die Familie hat, auch.