Sotschi. Toni Eggert und Sascha Benecken haben bei den 49. Rennrodel-Weltmeisterschaften in Sotschi Gold gewonnen.

Thüringer Rennrodel-Doppel holt überragend WM-Gold

Die Thüringer Doppelsitzer fuhren am Sonnabend im olympischen Eiskanal von 2014 in einer eigenen Liga und verteidigten ihren Titel überlegen vor den Russen Aleksandr Denisev/Vladislav Antonov, die am Freitag zum WM-Auftakt das Sprintrennen gewonnen hatten. Das zweite deutsche Doppel Tobias Wendl/Tobias Arlt fuhr auf Platz drei.

Thüringer Rodler in einer eigenen Liga unterwegs

Der Jubel der deutschen Mannschaft kannte keine Grenzen, als Eggert/Benecken ins Ziel gefahren waren. Bundestrainer Norbert Loch, der Oberhofer Heimtrainer Jan Eichhorn und Wendl/Arlt begruben den Goldschlitten förmlich unter sich. „Das war wunderbar“, strahlte Sascha Benecken, „der Druck nach unserem gestrigen fehlerhaften Lauf war schon ziemlich groß gewesen.“ Pilot Toni Eggert fügte hinzu: „Es war super befreiend, dass wir gleich im ersten Lauf eine gute Zeit vorgelegt haben.“

Im Finaldurchgang genügte den beiden die viertbeste Zeit. Ein kleiner Fehler in der letzten Kurve hatte für eine Schrecksekunde und einen Aufschrei bei den Fans gesorgt, doch der Vorsprung des Gold-Doppels geriet nicht mehr in Gefahr.

Damit haben die beiden besten deutschen Doppelsitzer mit jeweils drei Titeln die letzten sechs Weltmeisterschaften nacheinander gewonnen.