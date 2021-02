Thuringia Bulls dank seiner „Felsen in der Brandung“ zweimal souverän

Couragiert und brandgefährlich: Alex Halouski (rechts, hier gegen Frankfurt) erzielte für die Bulls in Hamburg 38 und tags darauf in Wiesbaden weitere 30 Punkte.

Das Essen am Sonntagabend, auch wenn nur während der Heimfahrt aus der Assiette, schmeckte den Rollstuhlbasketballern der RSB Thuringia Bulls doppelt gut. Erfolgscoach Michael Engel genoss Pute mit Nudeln und freute sich über ein rundum gelungenes Wochenende: zwei souveräne Siege binnen 24 Stunden gegen gute Bundesliga-Gegner, dazu hatten die Elxlebener bis dahin den Großteil der insgesamt 1300 Reisekilometer ohne Zwischenfall gemeistert. „Schnee gibt’s scheinbar nur in Thüringen“, verwies Engel gutgelaunt darauf, dass sie weder in Hamburg noch in Wiesbaden die weiße Pracht zu Gesicht bekommen hatten.