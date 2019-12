Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thuringia Bulls jagen Nadal und den Ur-Yokozuna

Sie eilen von Sieg zu Sieg. Von einem Durchhänger nach dem Triple – deutsche Meisterschaft, Pokalsieg und Champions-League-Titel – keine Spur. Selbst immer wieder neue Verletzungen können die Rollstuhlbasketballer der RSB Thuringia Bulls nicht stoppen. So fehlten ihrem Coach Michael Engel am Samstag beim Pokal-Viertelfinale in Trier neben dem Langzeitverletzten Vahid Azad kurzfristig auch noch Distanzschütze Jake Williams (Thrombose) und Jitske Visser (Schulterverletzung). Altmeister Roman Wenzel fuhr mit an die Mosel, damit die Elxlebener zumindest mit zwei Wechselspielern antreten konnten.

Mit 92:56 (46:27) setzten sich die Bulls dennoch klar durch. Triers Topscorer Dirk Passiwan geriet frühzeitig in Foulprobleme, was dazu beitrug, dass die Gastgeber den konzentriert agierenden Titelverteidiger zu keiner Zeit gefährden konnten. Daran hatte Alex Halouski den größten Anteil: Seine 47 Punkte waren mehr als die Hälfte des Teams. Somit zogen die Bulls problemlos ins Halbfinale des Pokal-Final-Four ein. Doch nicht nur das: Die Elxlebener haben 2019 alle ihre 32 Pflichtspiele gewonnen. Insgesamt steht ihre Siegesserie inzwischen bei 51. Sie ist damit eine der längsten des Weltsports. Ganz vorn stehen die deutschen Rodlerinnen: 99-mal in Folge stand eine von ihnen auf dem obersten Podest, auch wenn nicht immer dieselbe. Bei den Einzelsportlern hält Tennis-Star Rafael Nadal den Rekord: Der Spanier siegte auf seinem Lieblingsbelag Sand 81-mal in Folge. Sein weibliches Pendant mit dem Schläger ist die Tschechin Martina Navratilova, die 74-mal hintereinander auf allen Belägen unbesiegt blieb. Die Bulls jagen auch einen „Ur-Yokozuna“: Der japanische Sumoringer Futabayama Sadaji gewann im Jahr 1936 69 Kämpfe in Folge. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Elxlebener Rollstuhlbasketballer ihre Serie noch um einige Erfolge ausbauen. Vielleicht wird ihr Ausnahme-Jahr 2019 sogar mit der Wahl zu Thüringens Mannschaft des Jahres honoriert.