Thuringia Bulls zum fünften Mal deutscher Meister

Wetzlar Die Elxlebener Rollstuhlbasketballer gewinnen auch das zweite Finalspiel gegen den RSV Lahn-Dill und holen durch das 52:45 ihren vierten Titel in Folge.

Die Rollstuhlbasketballer der RSB Thuringia Bulls haben ihre nationale Vormachtstellung der letzten Jahre bestätigt. Sie besiegten den RSV Lahn-Dill am Samstagabend mit 52:45. Nach ihrem Heimsieg in der Verlängerung bedeutete der Auswärtserfolg das 2:0 in der Serie, wodurch sich die Bulls ihren vierten deutschen Meistertitel in Folge und den fünften insgesamt sicherten.

Die Gäste lagen fast über die gesamte Spielzeit in Führung, verpassten es aber durch einige Fehlwürfe, frühzeitig davonzuziehen. Allerdings agierten sie in der Verteidigung bärenstark und sorgten so für ein Spiel mit wenigen Punkten. Kurz vor Schluss kam der Rekordmeister aus Wetzlar zwar noch einmal bis auf drei Punkte heran, doch ihre beiden wie gewohnt Besten, Alex Halouski mit zwei wichtigen Rebounds und Vahid Azad mit zwei Freiwürfen zum Endstand (beide am Ende mit jeweils 19 Punkten), brachten den Sieg unter Dach und Fach.