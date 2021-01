Mühlhausen verpasst erneuten Coup

Der erneute Coup blieb für die Postler aus Mühlhausen aus. Vier Tage nach dem 3:2 wollten sie den Meisterschaftskandidaten Ochsenhausen erneut ärgern. Diesmal drehten die Baden-Württemberger aber den Spieß um und gewannen 3:1.

Die Gastgeber hatten extra für diese Partie am Freitag Hugo Calderano und Simon Gauzy geschont, was sich in so mancher Szene bemerkbar machte. Beide spielten frisch und ausgeruht auf, während man etwa dem Mühlhäuser Kapitän Daniel Habesohn die Strapazen der letzten Tage mitunter anmerkte. Beim Österreicher schlichen sich in den entscheidenden Phasen Konzentrationslücken ein. Der 34-Jährige haderte sichtbar mit einigen einfachen Bällen, die er diesmal nicht verwertete. So war bei der abschließenden 0:3-Niederlage gegen Calderano in allen Sätzen mehr drin (-9, -10, -11). Ebenfalls glatt ging seine Partie gegen Gauzy verloren, wobei Habesohn nur im dritten Durchgang zu seinem Spiel fand (-6, -1, 5, -5).

Da Lubomir Jancarik, der für Steffen Mengel ins Team gerutscht war, trotz einer ordentlichen Vorstellung zum Auftakt Calderano unterlag (-5, 9, -7, -7), war es einzig Ovidiu Ionescu gegönnt, gegen Kanak Jha zu punkten (5, 6, 8). Bereits am Dienstag empfängt Post den Ersten Düsseldorf (19 Uhr).