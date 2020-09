Tobias Busse: „Was Punkte angeht, sind wir angekommen“

Trainer Tobias Busse (Mitte) vom FC An der Fahner Höhe.

Dachwig. Tobias Busse, Trainer des Neu-Oberligisten An der Fahner Höhe, ist trotz der Ausfälle gestandener Abwehrspieler optimistisch für das Heimspiel gegen Merseburg.

Nach dem 1:4 am vierten Spieltag beim Spitzenreiter VfB Kriechow hatte Neuling Fahner Höhe zwei Wochen Zeit zum Durchschnaufen und Verdauen. Vor allem aber wegen der unglücklichen Umstände, die zur klaren Niederlage geführt hatten. Trainer Tobias Busse glaubt trotz der Ausfälle dreier gestandener Defensivakteure an einen Sieg gegen Merseburg an diesem Samstag.