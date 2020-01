Tom Kreutzer: „Wechsel zu Werratal war der richtige Schritt“

Im vergangenen Sommer wechselte der 21-jährige Tom Kreutzer innerhalb der Handball-Thüringenliga vom ThSV Eisenach II zur HSG Werratal, wo er auf Anhieb zur festen Größe avancierte. Auch beim 26:22 in Behringen zählte der Linksaußen am Sonntag mit neun Treffern zu den Aktivposten der Südthüringer. Wir sprachen mit dem aus Wutha-Farnroda stammenden, jetzt in Seebach wohnenden Tom Kreutzer.

Auswärts hat sich die HSG bislang selten mit Ruhm bekleckert. Was hat in Behringen den Ausschlag für den Sieg gegeben?

Heute hat zum ersten Mal in dieser Saison auswärts wirklich jeder für den anderen gekämpft. Die Abwehr stand, Lars Kremmer hat richtig stark gehalten und im Angriff kamen wir endlich auch mal ohne Harz ganz gut zurecht.

Mit 66 Toren, 13 vom Punkt, sind Sie zweitbester Werrataler Saison-Torschütze. Offensichtlich haben Sie sich dort schnell eingelebt.

Mir gefällt es sehr gut bei Werratal. Ich verstehe mich klasse mit meinen Teamkollegen und auch das Umfeld ist mega gut. Ich bin glücklich, diesen Schritt getan zu haben. An die Fahrerei, die knapp 25 Minuten bis nach Breitungen und zurück, habe ich mich schnell gewöhnt. Stressig ist es nur manchmal wegen der Arbeit.

Was machen Sie beruflich?

Ich bin bei Deckel-Maho in Seebach, arbeite größtenteils in Schichten, weshalb ich manchmal auch nur jede zweite Woche trainieren kann. Aber ich versuche so oft wie möglich mit Kollegen zu tauschen.

Wie fällt das Zwischenfazit der HSG nach zwölf Saisonspielen aus?

Wir haben das eine oder andere Spiel unnötig verloren. Tiefpunkt war die Niederlage in Goldbach, was ein kompletter Totalausfall von uns allen war. Deshalb können wir mit der Punktausbeute nicht zufrieden sein. Aber wenn wir immer so auftreten wie hier in Behringen, haben wir noch die Chance, um die ersten drei Plätze mitzuspielen. Das war ja auch unser Ziel vor der Saison.

Im Achtelfinale des DHB-Amateurpokals unterlag Werratal am Samstag bei NRW-Oberligist TuS Derschlag klar 18:24. Woran lag’s?

Hinten standen wir relativ gut, aber im Angriff lief nichts zusammen, es gab viel zu viele technische Regelfehler. Schade, denn in der nächsten Runde hätten wir uns in einem Heimspiel für die Finalrunde in Hamburg qualifizieren können.

Sie sind jetzt Stammspieler bei einem ambitionierten Thüringenligisten. Als Sie 2016 als A-Jugendlicher von Wutha-Farnroda nach Eisenach gingen, hatten Ihnen nicht alle so eine Entwicklung zugetraut. Also alles richtig gemacht?

Ich bereue nichts, zumal ich ja relativ spät, erst im C-Jugend-Alter, mit dem Handball beim SV Petkus angefangen habe. Der Wechsel damals zum ThSV Eisenach war definitiv die richtige Entscheidung, um mich weiterzuentwickeln und um im Männerbereich Fuß zu fassen.

Mit 21 hat man noch Entwicklungspotenzial. Wohin soll der Weg von Tom Kreutzer führen?

Wenn wir es mit der Mannschaft schaffen würden, mal in die Oberliga zu kommen, würde für mich schon ein Traum in Erfüllung gehen. Ich denke, dass wir das Potenzial dafür haben, wir müssen es nur abrufen. Bleiben wir in dieser Besetzung zusammen, sollten wir in den nächsten Jahren den Aufstieg im Blick behalten.