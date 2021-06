Torjäger Maciej Wolanski verlässt Wacker Teistungen

Teistungen. Herber Schlag für Fußball-Verbandsligist Wacker Teistungen: Mit Maciej Wolanski verlässt der Torgarant die Eichsfelder.

Fußball-Verbandsligist FC Wacker Teistungen muss ab sofort ohne seinen besten Stürmer auskommen. Maciej Wolanski, in den vergangenen Jahren der torgefährlichste Teistunger Angreifer, hat sich dem niedersächsischen Oberligisten FC Eintracht Northeim angeschlossen. Das berichten die Northeimer auf ihrer Homepage.

„Er war unsere absolute Wunschlösung“, wird dort Northeims Trainer Jan Ringling zitiert. Der 25-jährige Wolanski hatte in der vergangenen Saison in sechs Pflichtspielen sechsmal getroffen. Der Pole, der in seinem Heimatland in der U15 und U17 Lehrgänge mit der polnischen Landesauswahl bestritt, schloss sich 2016 den Teistungern an. In der Saison 2018/19 gelangen dem schnellen und dribbelstarken Stürmer 19 Saisontreffer.