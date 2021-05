Training im Ilm-Kreis: Kontaktlos in Kleinstgruppen

Wurden erhört: Die Fußball-E2-Junioren des SV 09 Arnstadt, ihre Eltern und die Trainer wandten sich erst kürzlich eindrucksvoll an Mandatsträger in Stadt, Land und Bund, um wieder auf den Sportplatz und ins Training zurückkehren zu dürfen. Donnerstag ist das nun für sie auch möglich. Die E-Junioren dürfen am Obertunk trainieren, zeitgleich sind die F-Junioren-Teams auf verschiedenen Plätzen im Jahnstadion im Training.

Arnstadt/Osthausen. SV 09 Arnstadt startet an allen Ecken der Plätze Training für Fußball-Kids. Beim Osthäuser SV grübelt man noch

Thüringen erlaubt seit dieser Woche Sport für kleine Kindergruppen im Freien. Diese Festlegung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport sorgte in vielen Sportvereinen für Aufbruchstimmung. Selbst dort, wo Kontaktsport eigentlich sehr schwierig möglich ist, nutzt man diese neuen Corona-Lockerungen gern.

Die Bogensportler des Osthäuser SV überlegen hingegen wie die Hygienevorgaben umzusetzen wären. „Wir tun uns noch etwas schwer, welche fünf Kinder die Chance bekommen, zu trainieren und welche 20 nicht“, sagt die Bogensport-Chefin Karin Maak.

Erlaubt ist der kontaktlose Sportbetrieb von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres in Gruppen von bis zu fünf Kindern unter freiem Himmel auf allen öffentlichen und nicht öffentlichen Sportanlagen sowie unter freiem Himmel außerhalb von Sportanlagen. Dies besagt die Verordnung vom vergangenen Donnerstag.

Personeller Betreuungsmehraufwand beim Training

Der Sportbetrieb darf zudem nur stattfinden, wenn die das Training anleitenden Personen vor Beginn des jeweiligen Sportbetriebs ein negatives Ergebnis eines Selbsttests, eines Antigenschnelltests oder eines PCR-Tests vorweisen können. Die Tests dürfen zu Beginn des jeweiligen Trainings nicht älter als 24 Stunden sein – so lautet die Vorschrift. Auch das muss beachtet werden, bevor der Trainingsbetrieb starten kann.

Beim Osthäuser SV hat man noch nicht entschieden, wie es möglich wäre, vielleicht mit parallelen Trainingsaufgaben, wie Lauf, Gymnastik, Schießtraining in mehrere Kleinstgruppen aufzuteilen. Das würde aber auch einen personellen Betreuungsmehraufwand beim Training erfordern. Und genau das ist ein Problem beim OSV. Es fehlen ein paar mehr Übungsleiterinnen beziehungsweise Übungsleiter.

Beim größten Sportverein des Ilm-Kreises, dem SV 09 Arnstadt, sieht das da schon ganz anders aus. Da geht das Kindertraining in dieser Woche in geballter Form wieder los. Zwar wird auch hier nur in Kleinstgruppen trainiert, aber dafür an allen Ecken der Sportplätze. Christian Lang, zuständig für Soziale Medien beim Verein und selbst Übungsleiter: „In Abhängigkeit der Anzahl der Kinder müssen die Trainer planen. Teils wird der ganze Platz genutzt und zwei Gruppen mit einem Co-Trainer gebildet. Die Kinder und auch Trainer freuen sich, dass wieder etwas möglich ist, obwohl der Aufwand mit dem Testen der Trainer groß ist. Auch, dass der Sport kontaktlos sein muss, macht es schwierig. Wir hoffen, dass schon bald wieder normal Fußball gespielt werden kann“, sagt Christian Lang.

Teilnahme der Kinder mit den Trainern sicherheitshalber abstimmen

Für den Nachwuchs des SV 09 gibt es bereits feste Trainingszeiten. Die Teilnahmen der Kinder sollten dennoch mit den Trainern sicherheitshalber abgestimmt werden.

Trainieren dürfen in dieser Woche noch die D2-Junioren (12 Jahre) jeweils am Mittwoch von 17 bis 18.30 Uhr auf dem Nebenplatz im Jahnstadion. Die E1-Junioren (11 Jahre) dürfen Donnerstag, 16.30 Uhr bis 18 Uhr, auf dem Rasen am Obertunk, zeitgleich gehen die E2-Junioren (10 Jahre) auf den Kunstrasen und im ebenfalls am Donnerstag ab 16.30 Uhr, aber im Jahnstadion sind die F1-Junioren auf dem Hauptplatz und die F2-Junioren bis 18 Uhr auf dem Nebenplatz. Für die A- bis C-Junioren gibt es leider noch keine Öffnungen.

Wann das Training für die Erwachsenen – und da besonders für die Fußball-Männer des SV 09 Arnstadt – möglich wird, bleibt offen. Als Zweite der Thüringenliga könnten diese in einer Runde mit Wismut Gera, Preußen Bad Langensalza und dem FSV Schleiz um den Oberliga-Aufstieg spielen. Könnten! Bis zum 30. Juni wird es keine Spiele geben, und da mindestens vier Wochen Trainingsvorlaufzeit nötig wären, sieht es dafür schlecht aus. Es sei denn, die Runde wird vor dem Saisonstart ausgespielt.

Training mit Hygienekonzept, ohne Kabinennutzung an der frischen Luft, wäre mit geringem Ansteckungsrisiko durchaus auch für Erwachsene jetzt schon möglich. Das belegen Studien führender Aerologen, über die wir erst kürzlich berichteten. Das alles erfordert aber auch genügend Schnelltestmöglichkeiten und besonders deren Finanzierbarkeit darf nicht unterschätzt werden.