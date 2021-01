Triathlet Knopf: Ratlosigkeit im Sport wächst

Kaum Kontakt, nicht einmal über WhatsApp oder ähnliche Messenger-Dienste, wie es heutzutage Gang und Gäbe ist. Persönliche Kontakte schon gleich gar nicht. Das Leben im Allgemeinen ist fast auf null heruntergefahren. So auch im Sport. Viele Vereine mit ihren einzelnen Mannschaften sind gefühlt nur noch inkognito unterwegs. Kaum einer meldet sich, nichts tut sich.

„Keiner weiß, was er machen kann, was er machen darf. Das ist so schwierig. Und dann kommt es eben, dass man lieber gar nichts macht, bevor man etwas falsch macht. Das ist doch eine logische Konsequenz. Ich lebe in Artern und die Maßnahmen in Nordhausen, wo ich im Verein gemeldet bin, können vielfältig auseinandergehen. Da steigt wirklich keiner mehr dahinter und es möchte auch keiner sich damit intensiver befassen. Das ist leider so und ist auch verständlich“, sagt Stephan Knopf, Triathlet beim Orthim Team Nordhausen, der damit die Probleme des aktuellen Lockdowns aus eigener Erfahrung kennt. Es ist nicht nur für ihn eine schwere Zeit.

Für den Triathleten besteht das halbe Leben aus Sport und Training. Aktuell bereitet er sich für den Iron Man vor und steckt „voll im Saft“. Er sieht die Schmerzgrenze in der Lockdown-Verlängerung. Mehr könne und dürfe nicht kommen. „Ich glaube, dass am 15. Februar das Herauszögern vorbei ist. Von da an müssen wir, so gut es geht, damit leben. Das ist für mich die Deadline. Noch längere Einschränkungen kann es nicht geben. Das überlebt doch keiner. Ich weiß, dass bestimmte Maßnahmen richtig und nötig sind. Aber es muss auch Licht am Ende des Tunnels zu sehen sein. Sonst geht noch mehr kaputt als es so oder so schon der Fall ist.“

Ein schweres Thema auf schmalem Grat. Aber auch nach dem 15. Februar wird es noch lange nicht möglich sein, uneingeschränkt seinem Hobby nachzugehen, weiß auch Knopf, der wie so alle ein schnelles Ende der Maßnahmen herbeisehnt.

Im Gegensatz zum Frühjahr 2020 ist es aktuell noch viel ruhiger geworden. Im vergangenen Jahr war der Ehrgeiz noch ein anderer. Das Gefühl, dass es bald wieder losgeht, brachte bei so fast allen die nötige Motivation. Aber aktuell herrscht Tristesse, Stille, Resignation oder – am verheerendsten – Aufgabe und Spielbetrieb einstellen. Vielerorts hört man, dass in den Mannschaftsgruppen bei beispielsweise WhatsApp mal eine Nachricht zu Weihnachten oder zum Neujahr kam, mehr nicht.

Wenn man sich in seinem näheren Umfeld einmal umschaut, wird dies sehr schnell deutlich. In Artern beispielsweise ist im sportlichen Sinne so gut wie alles zum Erliegen gekommen. Bei den Ringern vom AC Germania gibt es aktuell gar nichts. Auch im Handball beim HV 90 passiert nichts. Sowohl bei den Frauen und Männern oder auch dem Nachwuchs. Oder auch im Fußball. Kaum einer trainiert einzeln. Und damit ist Artern kein Einzelfall. Ein Umstand, den man wahrscheinlich als Blaupause auf fast jede Region legen kann. Traurige Wahrheit aktuell.

Warum ist das so? Warum wird keine Challenge gemacht oder Online-Training? Warum wird so gut wie gar nichts angeboten? Warum ist auch das Interesse nicht da? Auf Ursachenforschung zu gehen, fällt nicht leicht und wird wahrscheinlich nicht völlig möglich sein. Ein entscheidender Punkt ist die Ungewissheit und die Angst, etwas falsch zu machen, weiß Knopf. Viele Vereine haben ehrenamtliche Trainer und Übungsleiter. Diese wollen bei ständig verändernden Maßnahmen kein Risiko eingehen und zudem persönlich nicht haften. Auch ist es schwierig, vor allem beim Nachwuchs, Versprechen zu geben, die vielleicht in einem Monat nicht mehr gehalten werden können.

Der Individualsportler kann aber dennoch mit den Einschränkungen gut leben. Er trainierte auch vor der Pandemie meist allein. „Das ist für mich persönlich machbar und zumutbar. Einzig das Schwimmen fehlt mir, aber auch das geht irgendwann vorbei. Irgendwann muss es ja wieder aufwärts gehen“, sagt er.

Für Knopf ist es aber dennoch fraglich, dass es so wenige gibt, die den Ehrgeiz haben und wenigstens eine Lauf-Challenge oder ähnliches auf die Beine stellen. „Man könnte doch sagen, dass über einen bestimmten Zeitraum, Kilometer gelaufen werden. Ob das im Einzelnen für jeden Sinn macht, sei erstmal dahingestellt. Aber man macht eben mal was. So würde sich auch das Zusammensein wieder ein wenig normalisieren“, gibt Knopf einen kleinen Vorschlag. „Und der Sieger bekommt eben vom Verlierer eine Kiste Bier. Oder sonst was. Kleine Anreize sind manchmal Gold wert.“