Tschechisch-kanadisches Roulette bei den Black Dragons

Bei den Drachenfans schlug die Nachricht ein wie eine Bombe. Mit sofortiger Wirkung beendete der EHC Erfurt die Zusammenarbeit mit Milan Kostourek, Top-Torjäger des Oberligateams. Darauf reagierten die Anhänger mit Unverständnis. „Wir hätten dich gern weiter auf unserem Eis gesehen“, schreibt einer bei Facebook, „manche Entscheidungen muss man nicht verstehen“ eine andere. Die Seele der Erfurter Eishockeyfans trägt Trauer, immerhin hatte der Tscheche in 33 Oberligaspielen 20 Tore erzielt – teaminterner Bestwert – und 20 weitere vorbereitet – Rang zwei hinter Sean Fischer. Auch abseits des Eises war er bei Fans und Mitspielern beliebt. Nun, in der heißen Phase der Hauptrunde, in der die Erfurter in den verbleibenden elf Spielen noch auf den angestrebten Pre-Playoff-Platz springen wollen, trennen sie sich von ihrem Stürmer.

„Natürlich wird unsere Entscheidung kontrovers diskutiert. Milan ist offensiv sehr stark und das ist das, woran sich die Leute erinnern“, zeigt Henry Tews, sportlicher Leiter des EHC, Verständnis für den Unmut. Zugleich nennt er den Grund für die Trennung: „Milans Defensiveinstellung hat den Ansprüchen, die wir an ihn als Kontingentspieler stellen, nicht genügt.“ Die sportliche Leitung des EHC habe es über den Saisonverlauf hinweg beobachtet und mit ihm besprochen, jedoch sei keine Besserung eingetreten. Beleg für Tews’ Einschätzung: Kostourek, obwohl zweitbester Scorer, hatte mit minus 23 den schlechtesten Plus-Minus-Wert aller Drachenspieler. Dort erhält jeder Spieler für ein Tor seiner Mannschaft, bei dem er auf dem Eis stand, ein Plus, für ein Gegentor gibt es ein Minus.

Drachencoach Fred Carroll unterstützt die Entscheidung des Vereins: „Milan hat seine Defensivarbeit nicht zu hundert Prozent erledigt. Das wurde beim Videostudium der Spiele immer wieder deutlich.“ So habe Kostourek die Mannschaft letztlich mehr Punkte gekostet, als er ihnen mit Ausnahmeleistungen wie beim 7:3 gegen Halle, als er viermal traf, eingebracht habe. Also entschied der Verein, seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht nur nicht zu verlängern, sondern jetzt schon aufzulösen. „Wir müssen uns so oder so an unserem Ziel Pre-Playoffs messen lassen. Mit ihm wäre es defensiv schwer geworden, dieses Ziel zu erreichen“, meint Tews. Nun haben Kostourek, der schon einen neuen Verein gefunden haben soll, und die Erfurter frühzeitig Planungssicherheit.

Neuzugang Clayton soll schon gegen die Hannover Indians debütieren

Und der EHC reagierte zügig: Bereits gestern besetzte er die freigewordene zweite Ausländerstelle neu. Auf Kostourek folgt der Kanadier Chase Clayton. Der 25-jährige Center kommt vom Süd-Oberligisten Weiden, wo er in dieser Saison, seiner ersten außerhalb Kanadas, in 32 Spielen 22 Scorerpunkte schaffte. Schon gestern Abend war er beim Erfurter Mannschaftstraining dabei und soll beim heutigen Heimspiel gegen die Hannover Indians debütieren. „Er ist extrem laufstark, ein klassischer Zwei-Wege-Stürmer“, so Tews, der den Kanadier mehrfach per Video beobachtet hat.

Einer, wie es Kostourek nicht war. Einer, der helfen soll, die Black Dragons in die Pre-Playoffs zu bringen.

Black Dragons – Hannover Indians, Freitag, 20 Uhr. Duisburg – Black Dragons, Sonntag, 18.30 Uhr