TTSV Herbsleben startet vielversprechend

Der Saisonstart war vielversprechend, doch dann kam der zweite Lockdown und damit auch die Unterbrechung der laufenden Serie. Mit zwei Siegen aus drei Spielen hat der TTSV Herbsleben in der Tischtennis-Verbandsliga-Ost einen verheißungsvollen Beginn hingelegt, ist Tabellendritter. "Das ist top, damit sind wir sehr zufrieden", erklärt die Nummer eins, Daniel Schuchhardt.

Das Team schien auf einem guten Weg, um das Saisonziel "Platz drei bis fünf" zu erreichen. Doch ob die Herbslebener weitere Erfolge einfahren können, steht in den Sternen.

Nicht etwa, weil die Qualität nicht ausreichen würde. Doch ab wann und ob die Hinrunde überhaupt zu Ende gespielt werden kann - nur diese wird dann gewertet - ist unklar. "Ich bin mir da unsicher. Vielleicht wird die Saison ja bis in den Juni hinein verlängert", sagt die Nummer eins des TTSV, die fünf ihrer sechs Einzel-Saisonduelle gewonnen hat.

Mehrere Matchbälle nicht genutzt

Dem 9:5-Auftaktsieg in Gotha folgte eine 6:9-Heimniederlage gegen Oberbösa. Die fiel jedoch unglücklich aus. Beim Zwischenstand von 6:8 aus Sicht der Gastgeber hätte Jörg Walter um ein Haar auf 7:8 verkürzt und damit für ein Entscheidungsdoppel gesorgt, doch er konnte in seinem Einzel gleich mehrere Matchbälle nicht nutzen und unterlag im fünften Satz in der Verlängerung mit 10:12.

Gegen Greußen feierte Herbsleben Anfang Oktober im bis heute letzten Meisterschaftsmatch ein 9:1 gegen Greußen. "Eigentlich haben wir uns gegen die immer schwer getan, aber dieses Mal nicht", erklärt Schuchhardt, der als Mathematik- und Geschichtslehrer arbeitet und sechs Jahre lang in Niedersachsen für Peine aufgeschlagen hat.

Gemächlich aus den Startlöchern gekommen

In der vergangenen Saison wurde der TTSV Fünfter. "Da war die Liga aber auch noch etwas stärker", betont Schuchhardt. Er, die Nummer drei Matthias Bischoff (5:0) und der an Position fünf agierende Marcus Günther (4:1) spielten bisher eine bärenstarke Runde.

Die Nummer zwei Jörg Helbing (1:4) kam dagegen eher gemächlicher aus den Startlöchern. Für Schuchhardt ist das aber kein Grund zur Sorge. "Das macht er immer so", erklärt Herbslebens Topakteur augenzwinkernd.

Alter Bekannter ist zurück

Mit Balazs Rozsnyoi ist ein alter Bekannter wieder zurückgekehrt. "Den haben wir bei seiner Feier zum 40. Geburtstag und ein paar Getränken davon überzeugt, noch einmal bei uns zu spielen", verrät Schuchhardt lachend. Der Ungar, der von 2010 bis 2012 für Herbsleben bereits in der Thüringenliga aufschlug, wohnt zwar in Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Leverkusen, hat sich aber bereit erklärt, ein paar Spiele - wenn sie denn stattfinden werden - zu machen.

Quantität und Qualität im Kader stimmen. Mit dem 18-jährigen Vince Kocsis, der an Nummer vier zwei von fünf Einzeln gewann, ist auch ein vielversprechendes Talent mit dabei. "Wir können bei Bedarf auch gute Leute aus der zweiten Mannschaft hochziehen. Das Problem dabei ist, dass die samstags oft arbeiten müssen", berichtet Schuchardt, für den der bisher verlustpunktfreie Tabellenführer SV Schott Jena III der klare Titelfavorit ist.

Auch Viererteam wäre kein Problem

Sollten künftig in der Verbandsliga die Teams wie angedacht statt wie bisher aus sechs nur noch aus vier Spielern bestehen, dann wäre das in Herbsleben auch kein Problem. "Dann würden einige von uns freiwillig in die zweite Mannschaft gehen", sagt Schuchhardt, der am 21. Januar 36 Jahre jung wird.

Die Nummer eins des Teams hofft, dass es bald wieder losgehen kann, zumindest mit dem Training. Die letzten gemeinsamen Einheiten haben die TTSV-Akteure im November des vergangenen Jahres absolviert, seitdem nur noch über die sozialen Medien Kontakt gehalten.

"Und ich selber habe seitdem auch keinen Schläger mehr in der Hand gehabt", verrät Schuchhardt: "So langsam wird es echt mal wieder Zeit."