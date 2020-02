Überraschende WM-Premiere in Berlin

Die Freude bei Lena Charlotte Reißner war grenzenlos, als sie und ihr Erfurter Heimtrainer Michael Beckert von ihrer Teilnahme an der Bahnrad-Weltmeisterschaft vom 26. Februar bis 1. März im Berliner Velodrom vom Bundestrainer André Korf erfuhren. „Es ist für mich eine große Ehre, meinen ersten Weltmeisterschaftsstart in der Frauenklasse ausgerechnet in Deutschland absolvieren zu dürfen“, freute sich die 19-Jährige beim Gespräch im Olympiastützpunkt Thüringen.

Bereits mit zehn Jahren hatte die erfolgreiche Radsportlerin mit dem Sieg im Kids-Cup bei der Ostthüringen-Tour, damals noch ohne Lizenz, auf sich aufmerksam gemacht. Bis zur Altersklasse der Juniorinnen heimste sie auf vielen Rennbahnen in den verschiedensten Bahndisziplinen deutsche Meistertitel und Medaillen ein und schaffte damit die Teilnahme an ihrer ersten Juniorinnen-Weltmeisterschaft in Montichiari (Italien).

Zweimal EM-Bronze mit dem deutschen Bahnvierer

Nach ihrer zweiten Juniorinnen-Weltmeisterschaft im schweizerischen Aigle holte sie eine Woche später auf der gleichen Bahn mit dem deutschen Bahnvierer die Bronzemedaille bei der Juniorinnen-Europameisterschaft und wiederholte dies bei der U23-Europameisterschaft in Gent nochmals.

In die Frauenklasse gewechselt, absolvierte sie zwei Weltcups in Hongkong mit Platz vier in der Mannschaftsverfolgung und in Brisbane (Australien).

„Ich lege großen Wert auf die Weiterentwicklung dieser jungen Fahrerinnen und bin froh über ihre internationale Einsätze, die ihre Qualität weiter erhöhen“, sagte Trainer Beckert.

Bei ihrer WM-Premiere geht die talentierte Geraerin in der Disziplin Scratch an den Start. Dabei startet das Feld der Fahrerinnen geschlossen über ein Distanz von etwa 10 Kilometern und ermittelt das Weltmeistertrikot lediglich mit einem Schlussspurt.