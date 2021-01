Ukrainische Handballer in Bad Blankenburg

In der Landessportschule Bad Blankenburg wollen in den nächsten Tagen Handballer des ukrainischen Champions-League-Teilnehmers Motor Zaporoshje trainieren.

Seit Freitag gibt es zumindest einen Hauch Normalität an der Landessportschule Bad Blankenburg. In der Einrichtung wurden am Abend die Erstliga-Handballer von Motor Zaporoshje zu einem mehrtägigen Trainingslager erwartet. Die derzeit geltende Verordnung, wonach Profisport unter strengen Auflagen erlaubt ist, gibt diese Möglichkeit her.

Das ukrainische Team, das erstmals in der Einrichtung im Schwarzatal ist, wird ähnlich wie beim Biathlon-Weltcup praktiziert, in einer „Blase“ trainieren. Dabei darf der Champions-League-Teilnehmer diese nicht verlassen und muss sich an die bestehenden Corona-Regeln strikt halten. Zusätzlich wird die Mannschaft regelmäßig getestet.

Die ukrainischen Handballer, die auch zwei Testspiele gegen den Erstligisten HSC Coburg und den Zweitligisten ThSV Eisenach geplant haben, absolvieren die Trainingseinheiten in Thüringen vor dem bevorstehenden Spiel gegen den THW Kiel in der Champions League.