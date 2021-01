Union Isserstedt hat einen neuen Trainer

Der Fußball-Kreisoberligist SG Union Isserstedt ist fündig geworden bei der Suche nach einem Trainer für die erste Männermannschaft.

Andrzej Mazur (35) wird ab dem 1. Februar mit seiner Aufgaben beginnen. Zuletzt gab es in Isserstedt nur eine Interimslösung. Bis März 2020 war Michael Seibeck acht Jahre Trainer und Spieler in Personalunion. Aus privaten Gründen informierte Seibeck damals den Vorstand darüber, dass er künftig nur noch als Spieler zur Verfügung stehen möchte. Danach begann die Suche nach einem Nachfolger.

Der Name des neuen Trainers war bis zum Schluss Geheimsache. Union-Präsident Stefan Rödiger hatte nicht nur die Personalie mit auf den Weg gebracht. Bis zum späten Mittwoch-Abend war der Name Mazur auch in Spieler-Kreisen nicht bekannt. Erst eine Online-Konferenz brachte die Auflösung.

Die Verantwortlichen erwarten sich eine Menge von Andrzej Mazur. Sportlich hat der Sportfreund schon einiges erlebt. In Saalfeld und Bad Blankenburg war er über viele Jahre als Spieler aktiv.

Dann führte ihn sein Weg sogar bis nach Altengottern. Der Verein im Unstrut-Hainich-Kreis galt und gilt seit Jahren als sehr ambitioniert. Das mittelfristige Ziel in Altengottern lautet Verbandsliga-Fußball.

Von der Verbandsliga träumt indes in Isserstedt niemand. Der Verein will sich in der höchsten Spielklasse des KFA Jena-Saale-Orla etablieren. Mit Mazur soll nicht nur im Sommer der Verjüngungsprozess auf dem Waldsportplatz in Isserstedt eingeleitet werden. In Isserstedt will man künftig noch stärker auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs bauen. Die Spieler der jetzigen A-Jugend sollen, so lautet der Wunsch des Präsidenten, schon bald das künftige Gerippe der ersten Mannschaft bilden.

In den vergangenen Jahren lebten die Isserstedter vor allem von „ihren Studenten“. Problem: Waren gerade Semesterferien, standen die Studenten der SG Union als Spieler meistens nicht zur Verfügung.

Andrzej Mazur gilt als ehrgeiziger und engagierter Sportfreund. Er stammt aus Polen. Bei einer Befragung nannte Mazur den 14-fachen polnischen Meister Legia Warschau als seinen Lieblingsverein. Von 2011 bis 2013 spielte er für den VfL Saalfeld, danach für den TSV Bad Blankenburg.

Die SG Union Isserstedt schaffte im Sommer 2018 den Sprung in die Kreisoberliga. Im Vorjahr landete der Verein nach dem Saisonabbruch auf Rang sieben.

Für Furore sorgten die Isserstedter in der Saison 2009/10. Da gelang dem Verein Platz eins in der 1. Kreisklasse und damit der Sprung in die Kreisliga. Im Februar 2010 gewannen die Unioner in Eisenberg den Hallenkreismeistertitel des damaligen KFA Jena nach einem 2:1 im Finale gegen den Titelverteidiger FV Rodatal-Zöllnitz. Trainer der Mannschaft in Isserstedt war Thomas Giehl (jetzt Trainer beim FSV 06 Ohratal).

Mit Andreas Schwesinger, Michael Seibeck und Michael Suhrke besaß Union auf dem Parkett in der Sporthalle des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Eisenberg ein magisches Trio.