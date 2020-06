Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

USV Jena: Zweite Bundesliga wäre noch zu früh

Meister dürfen sie sich die Basketballerinnen des USV Jena nicht nennen – auch wenn sie die Tabellenspitze innehatten, als die Saison in der Regionalliga im März abgebrochen wurde.

Dafür haben sie aber das Recht für den Aufstieg erhalten, könnten in der kommenden Spielzeit in der 2. Damen-Basketball-Bundesliga spielen. Doch von besagtem Recht will man für Erste nicht Gebrauch machen, wie USV-Trainer Thomas Fritsche verkündete.

„Der Schritt käme für uns zu früh, wäre schlichtweg eine Idee zu groß“, betonte Fritsche, der auch darauf verwies, dass man die Tabellenführung im März nicht überbewerten dürfe, schließlich habe man zu jenem Zeitpunkt ein Spiel mehr absolviert als die Mitstreiter in der Regionalliga.

Mit „zu früh“ und „zu groß“ spielt der USV-Trainer indes auf die Altersstruktur seines Kaders und auch dessen noch teilweise überschaubare Erfahrung an. Zum einen wolle er seinen Nachwuchstalenten wie Annika Schwarz, Leonie Fricke oder Lena Rothämel noch die nötige Zeit für ihre spielerische Entwicklung einräumen, was in der 2. Bundesliga jedoch kaum möglich sein sollte. Zum anderen hat der Coach nicht nur sein Regional-Team im Blick, sondern eben auch jene Mannschaften, deren Spielerinnen perspektivisch einmal in der 1. Mannschaft agieren sollen.

„Im Rahmen eines solchen Schrittes muss auch die Basis, die sich langfristig nun einmal aus den jüngeren Teams formiert, sukzessiv weiterentwickelt werden. Doch dafür benötigt man ebenfalls Zeit“, erläutert Thomas Fritsche.

Um sich auf lange Sicht in der nächsthöheren Spielklasse etablieren zu können, müsse man generell mehr Mädchen und weibliche Jugendliche in Thüringen für den Basketball-Sport begeistern und fördern. Die Strukturen für besagte Förderung habe man indes geschaffen und verbessert. So würden nun auch zwei Talente in Sachen Basketball das hiesige Sportgymnasium besuchen. „In Absprache mit dem Sportgymnasium soll auch der weibliche Bereich künftig ausgebaut werden“, sagte Fritsche.

Dennoch will man bei den Basketballerinnen von der Saale am Ziel 2. Bundesliga festhalten. Bereits in der kommenden Saison, die aller Voraussicht nach Anfang Oktober beginnt, soll der Aufstieg angestrebt werden.

Dass ein Aufstieg oftmals mit einem höheren Aufwand in Sachen Finanzen und auch Logistik hinsichtlich Fahrtwege und Übernachtungen einhergeht, weiß auch Thomas Fritsche. Daher freut es den Geschäftsführer des USV Jena, dass der Hauptsponsor Vimodrom sein Engagement für die kommende Spielzeit erhöht und auch im Falle eines Aufstiegs seine Unterstützung zugesichert hat.

„Damit ist die Perspektive 2. Bundesliga auch finanziell abgesichert.“

Ach ja, die USV Baskets dürfen sich zwar offiziell nicht Meister nennen, haben aber von der Ligaleitung T-Shirts erhalten, die sie als Meister auszeichnen.

„Sie hatten die T-Shirts bereits gedruckt und wollten sie nicht wegwerfen, also haben sie sie einfach zu uns geschickt“, sagt Fritsche und lacht.