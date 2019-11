Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

VC Gotha vor erneuter Hürde

Nächste große Herausforderung für den Volleyball-Zweitligisten VC Gotha. Nur eine Woche nach dem Überraschungscoup gegen Karlsruhe wartet am Samstag (15.30 Uhr) mit dem TSV Grafing der nächste dicke Brocken auf die Blue Volleys. Die Bayern sind der aktuelle Tabellenführer und saisonübergreifend seit ziemlich genau einem Jahr im Punktspielbetrieb zu Hause ungeschlagen. Allein diese Tatsache sagt viel darüber aus, worauf sich die Thüringer einstellen müssen. Der TSV hat eine über Jahre eingespielte, sehr erfahrene Mannschaft, die um einige Erstliga erfahrene Spieler aufgestellt ist.

Allerdings sind die Gothaer momentan in guter Verfassung. Trainer Jonas Kronseder hat es in den letzten Wochen verstanden, auf allen Positionen für einen gesunden Konkurrenzkampf im Team zu sorgen und so bei seinen Spielern einen Leistungszuwachs heraus zu kitzeln. Fast auf allen Positionen herrscht ein gesunder Konkurrenzkampf. Lediglich Libero Stückrad scheint als Spezialist gesetzt.