Verein „Freunde des Gothaer Schloss-Meetings“ wurde aufgelöst: Ende mit Spende

Über jeweils 2100 Euro dürfen sich die Talente von Basketball in Gotha und dem LV Gothaer Land freuen.

Gotha. Seit 1998 hatte der Club das Gothaer Schloss-Meeting organisiert. Jetzt profitiert der Nachwuchs.

Seit vier Jahren ist das Gothaer Schloss-Meeting Geschichte – und seit wenigen Tagen auch der Verein, der hinter diesem originären Sportereignis stand. Die Mitglieder der Freunde des Gothaer Schloss-Meetings hatten den Wettkampf seit 1998 insgesamt 20 mal organisiert, letztmalig 2017. Anfang Juli wurde der Verein offiziell aus dem Vereinsregister gelöscht.

Beste Werbung für die Sportstadt Gotha

„Unser Kugelstoß-Event war eines der ersten Spezial-Meetings überhaupt vor einer historischen Kulisse: Es war bei den Sportlern äußerst beliebt, hat Maßstäbe gesetzt und zugleich weit über die Landesgrenzen hinaus beste Werbung für die Sportstadt Gotha gemacht“, sagen Andy Dittmar und Wolfgang Gleichmar, die beiden Erfinder des Meetings. Für diese Verdienste wurde der Verein im Jahr 2017 bei der Stadtwerke Gotha Sportlerehrung mit dem Sonderpreis des Oberbürgermeisters und bei der Sportgala mit dem Ehrenpreis des Landrates ausgezeichnet.

Das Beste kommt zum Schluss

Das Beste kommt nun ganz zum Schluss, Denn der Verein hatte sich bereits bei der Gründung auf die Fahnen – also in die Satzung – geschrieben, dass nach der Auflösung sämtliche Gelder für die Förderung der Nachwuchsarbeit in Gothaer Sportvereinen zur Verfügung gestellt werden.

Unterm Strich waren das zum Zeitpunkt der Liquidation immerhin 4200 Euro. Deshalb konnten Talente des LV Gothaer Land und von Basketball in Gotha dieser Tage jeweils einen Scheck in Höhe von 2100 Euro entgegennehmen.