„Vielleicht noch einmal eine Liga höher spielen“

Jahrelang ging Philip John für die Ice-Rebells aus Waltershausen in der Eishockey-Landesliga auf Torejagd. Am Wochenende wurde der 34-Jährige verabschiedet. Wir sprachen mit dem Offensivmann über die Gründe, Verbindungen zum Fußball und neue Möglichkeiten.

Kommt die Entscheidung überraschend?

Nein. Ich habe die ganzen Jahre über nachgedacht, aufzuhören. Ich habe auch deshalb so lange in Waltershausen gespielt, weil ich hier mit vielen Begleitern aus Erfurter Zeiten und Kumpels zusammen auf dem Eis stehen konnte. Immer habe ich gesagt: komm, ich hänge noch ein Jahr dran. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man einen Schlussstrich ziehen sollte. Es war eine schöne Zeit, wir sind auch nicht im Bösen auseinander. Ich denke, das liegt auch daran, weil sie wussten, was sie an mir hatten.

Aber in Ihrem Alter kann man doch locker noch ein paar Jahre spielen?

Ich fühle mich auch noch fit und bin kerngesund. Es gibt zwei Optionen, die mir vorschweben. Noch ist nichts spruchreif, aber ich könnte mir gut vorstellen, noch einmal eine Liga höher zu spielen. Mal sehen, was in den Gesprächen bei rumkommt.

Auch im Fußball sind Sie ein paar Schritte zurückgegangen – vom SV 09 Arnstadt in der Thüringenliga nach Kirchheim in die Kreisklasse. Warum?

Ich habe immer gesagt, dass ich dort aufhöre, wo alles anfing. Als meine Eltern in Kirchheim ein Haus bauten, bin ich zum Fußball gekommen. Von dort an ging die Reise los. Aber in der letzten Zeit wurde mir klar, dass ich den Fußball nicht mehr mit dem hohen Aufwand betreiben möchte. Drei Mal Training, dazu zum Spiel den ganzen Tag unterwegs sein – das brauche ich nicht mehr und hat mir auch ein wenig den Spaß genommen. Nun wieder mit den Kumpels von damals zusammen zu spielen, freut mich sehr, zumal mit Jens Lippert ein guter Freund aus Arnstadt mitgekommen ist.

Eishockey und Fußball – das wirkt zunächst wie zwei Paar Schuhe. Gibt es dennoch Parallelen?

Grundsätzlich ist es völlig verschieden, vor allem, was den Körper angeht. Eishockey ist ein Vollkontaktsport, da geht es schon heftiger zur Sache.

Für welchen Sport schlägt das Herz mehr?

Mein Herz schlägt definitiv für das Hockey, auch durch meinen Opa. Als ich mit dem Fußball in Erfurt anfing, hatte ich nie vorgehabt, eine große Karriere einzuschlagen. Doch durch die Zeit in der Bundeswehr war ich dann im Ilmkreis begehrt und habe immer höherklassig gespielt.

Ihr Opa war Eishockey-Nationalspieler der DDR, sie spielten einst in der Jugend-Bundesliga für die Young Dragons. Trotzdem war der höherklassige Weg in diesem Sport nicht vorgezeichnet?

Es wäre möglich gewesen. Ich stand ja auch ein, zwei Jahre im Männerkader. Aber dann kam die Anfrage von der Bundeswehr und ich musste entscheiden, ob ich mich für den Beruf oder die Bundeswehr entscheide. Ich habe viel mit den Verantwortlichen in Erfurt gesprochen, aber wir haben keine Lösung gefunden. Klar war mir auch, dass der Beruf wichtig ist. Aber damals wurden allgemein viele junge Leute vergrault, was mir die Entscheidung leichter machte. Nach dem Jahr war der Traum von einer großen Karriere aber vorbei. Wenn man einmal draußen ist, geht das nicht so einfach wie beim Fußball, wieder reinzufinden.

Weinen Sie der verpassten Möglichkeit nach?

Ich denke, dass ich den richtigen Weg eingeschlagen habe. Viele fragten an, ob ich nicht noch einmal bei den Black Dragons spielen wollte. Aber ich habe das realistisch gesehen und gesagt: Nein, das reicht nicht mehr.

Was sagen Sie zur aktuellen Saison?

Positiv finde ich, dass sie den Nachwuchs ranholen. Es ist gut, dass junge Spieler ihre Chance bekommen. Damals war das anders, da spielten mehr Ausländer, vielleicht war auch mehr Geld da. Sie gehören in diese Liga, aber gegen manche Gegner fehlt die Qualität, was ich gesehen habe, wenn ich vor Ort war.

Die Fußballschuhe werden wieder geputzt, wenn die Rückserie beginnt. Was passiert mit der Eishockey-Ausrüstung?

Die wird nicht verschwinden. Ich kann mir definitiv nicht vorstellen, jetzt schon Schluss zu machen. Dafür bin ich noch zu fit.