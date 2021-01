Vier Corona-Fälle zwingen Black Dragons erneut zur Spielpause

Erfurt. Nach einem positiven Schnelltest am Samstag, der zur Absage des Heimspiels gegen Herford geführt hatte, wurden am Montag drei weitere Spieler des Eishockey-Oberligisten Black Dragons Erfurt positiv auf Covid-19 getestet. Alle vier Fälle wurden am Dienstag vom Labor bestätigt. Das gesamte Team muss, wie schon Mitte Dezember nach drei positiven Fällen, erneut in Quarantäne und hofft, Ende Januar wieder in den Spielbetrieb einsteigen zu können.