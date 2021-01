Vierter Zugang bei Kreisoberliga-Schlusslicht Germania Ilmenau

Fußball-Kreisoberligist SV Germania Ilmenau verstärkt sich weiter, um in der nach zehn Spieltagen „unterbrochenen“ Hinrunde gestärkt bei einer Fortsetzung den Klassenerhalt angehen zu können.

Nach Fernando, Finn und Ma. Wolfenstetter, die immerhin aus der Oberliga vom FSV Martinroda kamen, hat nun mit Nick Rösler ein 22-jähriger Sachse mit Trainererfahrung im Hammergrund angeheuert.

Die Saison lief bei Germania eigentlich gut an. Waren die Ilmenauer am 1. Spieltag noch spielfrei, folgte nach einer sehr unglücklichen 0:1-Niederlage gegen Aufstiegskandidat FSV 1928 Gräfinau-Angstedt in der dritten Runde beim 1:0 gegen Unterwellenborn der erste, aber auch einzige Sieg. „In diesem Spiel hatten wir etwas Glück, in vielen anderen aber auch richtig Pech. Meist waren wir nicht schlechter, aber halt nicht clever genug“, so Trainer-Unikum Horst „Ede“ Grohmann, der immer gemahnt und nie die Hoffnung aufgegeben hat, mit zwei, drei Verstärkungen im Winter noch vom Tabellenende wegkommen zu können. Sein Wunsch scheint sich zu erfüllen.

Die Überzeugungskraft eines 72-jährigen

Auf die neue Vereinschefin Kristin Weipert setzt Grohmann. Er selbst hatte sie sogar entdeckt: „Ich habe sie in einem Fitnesscenter gesehen, sie einfach angesprochen, ihr unsere Probleme geschildert und nun ist sie die Vereinschefin“. Grohmanns Überzeugungskraft trägt wieder einmal Früchte. Begeistert war Grohmann schnell auch vom neuen Sportlichen Leiter Chris Schneider, der den Fußball wieder zur Chefsache machen will. Der heute 38-Jährige spielte selbst für Germania, kurz beim SV Wehen in der Regionalliga und sammelte Oberliga-Erfahrungen beim FC Erfurt-Nord und Wacker Gotha. Schneider steckte schnell die Möglichkeiten ab, die erste Mannschaft doch noch vor dem Totalabsturz bewahren zu können. Selbst die Vereinschefin nannte, als sie noch nicht ein Fußballspiel ihres Vereins gesehen hatte, beim Amtsantritt völlig unverblümt schon den Namen Marc Fernando. „Solche Leute wie Herrn Fernando, müssen wir wieder an uns binden.“ Was da Ende August einige noch belächelten, gelang nur vier Monate später.

Fernando und Finn als Initialzündung?

Die Zugänge der letzten Wochen überraschten dennoch die Öffentlichkeit und lassen neue Hoffnungen aufkeimen. Mit Marc Fernando (29 Jahre) und Marcus Finn (31) kehrten zwei Germania-Urgesteine gemeinsam mit Matthias Wolfenstetter vom Oberligisten FSV Martinroda zurück. Sie haben einen riesigen Fußballer-Freundeskreis, da ist einiges zu erwarten. Mittelfeld-Wirbler Paschal Chigozie Udeh wurde überzeugt, doch im Osten zu bleiben und vom Kreisoberligisten TSV Wachau (nördlich von Dresden) kommt der 22-jährige Stürmer Nick Rösler, der beim sächsischen Verein zuletzt mehr als Co-Trainer der Männer und der A-Junioren tätig war, selbst weniger spielte.

Noch im Oktober machte Horst Grohmann noch einmal deutlich: „Wir haben gute Leute, sind mit einigen Ausnahmefußballern gut aufgestellt. Aber in der Breite ist der Kader viel zu dünn aufgestellt. Jede Verletzung, jeder Ausfall, jeder Studentenurlaub, bringt da schon richtig Probleme mit sich“, so Grohmann. Teilweise hatte er gerade elf Spieler, insgesamt konnte er in neun Spielen zwar 19 Spieler einsetzen. Darunter waren aber immer wieder auch reaktivierte Oldies. Sechs Spieler: Müller, Steinacker, Helbing, Alzoughbi, Hergesell, A. Wolfenstetter, waren immer dabei. Zum Stamm sollten auch Rösch (8 Spiele), H. Fischer und besonders der bolivianische Stürmer Careaga Izaguirre (beide 7) gezählt werden, von dem Germania-Trainer Grohmann schwärmt: „Ein riesiges Talent. Er könnte sogar schon Oberliga spielen. Jetzt hoffen wir, dass er, wie alle anderen in die Heimat gereisten, gesund zurückkommt.“

Gegen alle drei Spitzen-Teams nur knapp verloren

Kurios: Gegen die drei Spitzenteams der Kreisoberliga: Großbreitenbach (2:3 – nach 2:0-Führung!), Gräfinau-Angstedt (0:1), und SC 03 Weimar (2:3 – ebenfalls nach 2:0-Führung!) verloren die Ilmenauer nur äußerst knapp. Da wurde viel verschenkt. Gegen Teams aus dem Tabellenkeller lief es eher mies. So schaffte beispielsweise der Vorletzte TSV Magdala mit 6:1 ausgerechnet gegen Germania seinen einzigen Sieg.

Sechs Spieltage wären nun für die Beendigung der Kreisoberliga-Hinrunde – das wäre Minimum für eine Saisonwertung – offen. Bei drei Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz sollte bei einem Wiederbeginn ab vielleicht April da durchaus noch alles möglich sein, um Germania nicht in der Versenkung entschwinden zu lassen…

Als Grohmann kurz nachdem sein Team an das Tabellenende der Kreisoberliga rutschte in Martinroda einen alten Fußballfreund traf, der stichelte: „Na Ede, dieses Jahr seid ich aber nun wirklich nicht mehr zu retten...“, meinte er trocken nur: „Warte einfach mal ab...!“