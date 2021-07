Vorabcheck: Trainer des FC Carl Zeiss Jena muss Sonnabend beim Berliner AK umstellen

Jena. Vor dem Saisonauftakt kann Jenas Cheftrainer Dirk Kunert seine Wunschelf nicht aufs Feld schicken.

Am Sonnabend, 24. Juli, steigt der FC Carl Zeiss Jena in die neue Regionalliga-Saison ein. Die Ostthüringer starten mit einem Auswärtsspiel beim Berliner AK (Anstoß 12 Uhr). Wir haben die wichtigsten Informationen zu der Partie zusammengefasst.

Personal: Cheftrainer Dirk Kunert kann nahezu auf den kompletten Kader zurückgreifen. Allerdings zog sich Rechtsverteidiger Kevin Wolf auf der Zielgerade der Vorbereitung eine Zerrung zu. Theodor Bergmann darf nach einem erfolgreichen Gnadengesuch beim Nordostdeutschen Fußballverband auflaufen, weil seine Sperre aufgehoben wurde. Interview mit Theodor Bergmann: Das nimmt er sich vor.

Umstellung im Spielsystem

Aufstellung: Sehr wahrscheinlich ist, dass die Jenaer im 4-3-3-System agieren. Die Torhüterentscheidung will Kunert zunächst mit den Spielern besprechen. Es deutet sich an, dass Tom Müller den bisherigen Stammtorwart Lukas Sedlak ersetzen wird. In der Abwehr bilden Burim Halili und Bastian Strietzel das Innenverteidiger-Team. Marcel Hoppe und Lucas Stauffer haben beste Chancen, auf den Außen zum Einsatz zu kommen. Im Mittelfeld sind Theodor Bergmann, Matti Langer und Justin Schau gesetzt. In der Offensive werden wohl Maximilian Oesterhelweg, Maximilian Krauß und Fabian Eisele agieren. „Wir fahren nach Berlin, um zu gewinnen“, sagt Kunert.

So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Die Mannschaft des FC Carl Zeiss für die Regionalliga-Saison 2021/22. Foto: Tino Zippel

So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Vasileios Dedidis (Angriff) Foto: Tino Zippel

So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Silas Hagemann (Angriff) Foto: Tino Zippel

So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Maximilian Oesterhelweg (Angriff) Foto: Tino Zippel



So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Alexander Prokopenko (Angriff) Foto: Tino Zippel

So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Maximilian Krauß (Angriff) Foto: Tino Zippel

So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Fabian Eisele (Angriff) Foto: Tino Zippel

So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Matti Langer (Mittelfeld) Foto: Tino Zippel



So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Patrick Scheder (Mittelfeld) Foto: Tino Zippel

So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Theodor Bergmann (Mittelfeld) Foto: Tino Zippel

So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Leon Bürger (Mittelfeld) Foto: Tino Zippel

So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Justin Schau (Mittelfeld) Foto: Tino Zippel



So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Kevin Wolf (Abwehr) Foto: Tino Zippel

So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Lucas Stauffer (Abwehr) Foto: Tino Zippel

So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Burim Halili (Abwehr) Foto: Tino Zippel

So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Marcel Hoppe (Abwehr) Foto: Tino Zippel



So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Dennis Slamar (Abwehr) Foto: Tino Zippel

So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Theodor Bergmann Foto: Tino Zippel

So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Bastian Strietzel (Abwehr) Foto: Tino Zippel

So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Felix Rehder (Abwehr) Foto: Tino Zippel



So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison René Lange (Abwehr) Foto: Tino Zippel

So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Tom Müller (Tor) Foto: Tino Zippel

So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Alexios Dedidis (Tor) Foto: Tino Zippel

So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Lukas Sedlak (Tor) Foto: Tino Zippel



So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Tobias Werner (Sportdirektor) Foto: Tino Zippel

So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Gianluca Fraternali (Athletik-Trainer) Foto: Tino Zippel

So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Nico Hinz (Torwarttrainer) Foto: Tino Zippel

So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison René Klingbeil (Co-Trainer) Foto: Tino Zippel



So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Marco Ziermann (Zeugwart) Foto: Tino Zippel

So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Munier Raychouni (Co-Trainer) Foto: Tino Zippel

So geht der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga-Saison Dirk Kunert (Cheftrainer) Foto: Tino Zippel



Historie: In der vergangenen Saison haben die Jenaer den Berliner AK mit 5:1 besiegt. In bislang elf Spielen feierten die Jenaer sieben Siege, spielten zweimal Unentschieden und verloren zwei Partien.

So schätzt Kunert den Berliner AK ein

Gegner: Kunert war vor der vergangenen Saison dank einer Ausstiegsklausel vom Berliner AK nach Jena gewechselt. Sein Co-Trainer Munier Raychouni arbeitete ebenfalls für den Verein. Der Ex-Jenaer Eroll Zejnullahu läuft nun für den Berliner AK auf. „Der BAK hat eine sehr gute Mannschaft. Sie sind spät zusammengekommen und hoffentlich noch nicht so gut eingespielt“, sagt Kunert.

Anreise: Der FC Carl Zeiss fährt bereits am Freitag nach Berlin und übernachtet dort. Hintergrund ist die frühe Anstoßzeit um 12 Uhr, die sonst eine Abfahrt in den frühen Morgenstunden nötig gemacht hätte.

Zuschauer: Die Partie darf mit Zuschauern im Poststadion stattfinden. Auch Gästefans sind zugelassen, wenn sie geimpft oder genesen sind oder eine höchstens 24 Stunden alte Bescheinigung über einen negativen Coronatest vorweisen.

Fernsehen: Der neue Sender Ostsport.tv zeigt das Spiel live im Stream auf seiner Internetseite.

