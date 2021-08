Vorabcheck: Wie der FC Carl Zeiss Jena den 1. FC Köln ärgern will

Punktspiel in der zweiten Liga am 15. Februar 2008: Jenas Jan Simak (rechts) kämpft mit Thomas Broich um den Ball.

Jena. Alle Infos zum Spiel des FC Carl Zeiss Jena gegen den 1. FC Köln im DFB-Pokal.

Am Sonntag, 8. August, gastiert Bundesligist 1. FC Köln in Jena. Im DFB-Pokal will die Mannschaft von Steffen Baumgart gegen den Viertligisten FC Carl Zeiss Jena in die zweite Runde einziehen (Anstoß 15.30 Uhr).

Ausblick: Der FC Carl Zeiss Jena empfängt mit dem 1. FC Köln einen Bundesligisten im Ernst-Abbe-Sportfeld. Die Ausgangslage ist klar: Der Regionalligist spielt drei Ligen tiefer und ist somit krasser Außenseiter in der Partie. Letztmalig gelang es den Jenaern im Jahr 2015, in die zweite Runde einzuziehen. Am 9. August 2015 schlug der FCC den Hamburger SV mit 3:2.

Kader: Jenas Cheftrainer Dirk Kunert kann alle Spieler einsetzen. Auch Zugang Maximilian Wolfram (FC Ingolstadt) steht als neue Alternative für die Offensive bereit.

Taktische Änderung geplant

Aufstellung: Der FC Carl Zeiss Jena plant eine taktische Änderung im Vergleich zu den Punktspielen, in denen Jena im 4-3-3-System agierte. In die Karten lässt sich Trainer Dirk Kunert zwar noch nicht schauen, aber zu erwarten ist eine deutlich defensivere Ausrichtung. Lukas Sedlak hat gute Chancen, Tom Müller fürs Pokalspiel im Tor zu ersetzen. Diese Schwachstelle hat der Jenaer Trainer beim 1. FC Köln identifiziert.

Gegner: Der 1. FC Köln konnte in der vergangenen Saison den Abstieg aus der Bundesliga erst in der Relegation gegen Holstein Kiel verhindern. Der neue Trainer Steffen Baumgart (zuvor SC Paderborn) bringt das Team aber in Schwung. In der Vorbereitung auf die Saison verlor Köln kein Spiel, besiegte sogar den ersatzgeschwächten FC Bayern. Die Kölner reisen per Flugzeug an und bescheren so dem Verkehrslandeplatz Schöngleina ein Großereignis: Normalerweise landen dort keine so großen Flugzeuge.

Köln erst mit einer Niederlage gegen FC Carl Zeiss Jena

Historie: Bislang trafen der FC Carl Zeiss Jena und der 1. FC Köln in fünf Pflichtspielen aufeinander. Einmal gewann Jena, die anderen Partien, darunter ein Erstrundenspiel im DFB-Pokal, entschieden die Kölner für sich. Das bislang letzte Spiel fand am 15. Februar 2008 in der zweiten Bundesliga statt. Köln gewann mit 3:1 in Jena durch Tore von Milivoje Novakovic (2) und Patrick Helmes. Für Jena traf Robert Müller zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Zuschauer: Die Partie ist mit 2728 Zuschauern komplett ausverkauft. Am Spieltag öffnen keine Tageskassen, eine Anreise ohne Ticket lohnt nicht. Die Kapazität im Ernst-Abbe-Sportfeld ist zum einen wegen der Umbaumaßnahmen eingeschränkt. Die Jenaer dürfen zudem wegen der Corona-Regelungen nicht alle Plätze belegen. Ein Nachweis über eine Impfung, Genesung oder eine Testung ist beim Zutritt für Zuschauer nicht notwendig. Besucher auf der Haupttribüne kommen nur über den Eingang Saaleseite zu ihren Plätzen. Heimzuschauer in der Südkurve nutzen den Zugang an der Stadtrodaer Straße.

Fernsehen: Die Partie wird live nur beim Bezahlsender Sky übertragen.