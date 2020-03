Vorerst Meldestopp für Downhill-Abfahrt in Ilmenau

Ilmenau. Die terminliche Vorverlegung des Downhill-Events „Absolute Abfahrt“ könnte für die Ilmenauer Organisatoren in diesem Jahr zum Problem werden.

Die 24. Auflage des waghalsigen Mountainbike-Abfahrtrennens von der Bobhütte auf dem Lindenberg hinab ins Gabelbachtal in Ilmenau sollte diesmal der Auftakt zur iXS Downhill-Cup-Serie 2020 werden. Deshalb wurde der Termin auf 8. bis 10. Mai festgelegt. Bisher fand das Rennen immer Ende Juli statt.

„Auch wir beobachten die Entwicklungen in Bezug auf Corona und deren Auswirkungen auf Veranstaltungen. Zum aktuellen Zeitpunkt können wir nicht garantieren, dass die Absolute Abfahrt in Ilmenau zum geplanten Termin Anfang Mai stattfinden wird. Aus diesem Grund wurde die Anmeldung zunächst geschlossen“, so der Vizepräsident des Ilmenauer Radsport-Club, Karsten Neumann.

Die Organisation der Veranstaltung läuft dennoch auf Hochtouren, um eine normale Durchführung gegebenenfalls planmäßig gewährleisten zu können, selbst wenn die im Moment sehr unwahrscheinlich erscheint.

Die „Absolute Abfahrt“ bietet über Stock und Stein auf 1500 anspruchsvollen Metern einen Höhenunterschied von 220 Metern, zieht jährlich zahlreiche Fans und inzwischen auch Top-Downhill-Fahrer an – auch diese Jahr? Das zweite für 15. Mai geplante Rennen der Serie in Willingen wurde bereits abgesagt.

Auch Winterberg (21. Mai) steht vor einer Absage. Für das Ilmenauer Rennen begann ab 10. März ein regelrechter Meldeansturm, der nun erst einmal vorsorglich gestoppt wurde.

„Derzeit findet eine stetige Bewertung der Situation und der Geschehnisse mit den Konsequenzen für das Rennen, statt“, so Peter Effenberger von Absolute-Abfahrt-Organisator Racement. Auch über Verschiebungen innerhalb der internationalen Rennserie wird im Moment ernsthaft nachgedacht. Auch in Pamporovo in Bulgarien (10. Juli), im österreichischen Semmering (17. Juli), in Tabarz (7. August), am tschechischen Keilberg nahe Oberwiesenthal (21. August), im Tiroler Innsbruck-Mutters (27. September) und im schweizerischen Bellwald (2. Oktober) sind für 2020 bisher Rennen geplant.