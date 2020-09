Wacker Nordhausen: Mehr als 100 Gläubiger fordern Geld

Nordhausen. Erste Prozesse im Rahmen des Insolvenzverfahrens stehen bei der Spielbetriebs GmbH an.

Nach der Gläubigerversammlung am Mittwoch stehen im Insolvenzverfahren um die zahlungsunfähige Kapitalgesellschaft von Wacker Nordhausen erste Prozesse an. Wie Insolvenzverwalter Peter Staufenbiel dieser Zeitung sagte, werde nun damit begonnen, die Forderungen einzuklagen. Mehr als einhundert Gläubiger haben gegenüber der Spielbetriebsgesellschaft des früheren Fußball-Regionalligisten Forderungen angemeldet. Auf welche Höhe diese sich insgesamt belaufen, ließ der Insolvenzanwalt offen. In Medienberichten war von einer Schuldenlast von neun Millionen Euro die Rede, die Wacker Nordhausen innerhalb weniger Jahre angehäuft haben soll.