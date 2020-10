Es lohnt sich immer, bis zur letzten Minute hellwach zu sein. Zweimal mussten das die Gäste in dieser Partie bitter erfahren. Den Ausgleich kassierten sie quasi mit dem Pausenpfiff und gerade als die letzte Spielminute anbrach fiel der Siegtreffer für die Heimelf.

Für die Gäste war dies natürlich völlig unglücklich, zeigten sie doch eine ansprechende spielerische und kämpferische Leistung. Den ersten Aufreger gab es in der vierten Minute, als die Kugel nach einem Missverständnis zwischen Zöller und Herpfs Torhüter Hildebrandt nur um Zentimeter am Tor vorbei rollte. Auf der Gegenseite wurde es nach acht Minuten erstmals gefährlich. Nach einer Ecke kam Zöller zum Kopfball, Fuchs verlängerte die Kugel mit der Hacke, aber der FSV konnte klären. Zeidler aus zehn Metern (13.) und Machleb (20.) vergaben danach ihre Schusschancen.

Insgesamt gab es aber wenige Torszenen. Beide Seiten gingen kompromisslos in die Zweikämpfe und verschafften sich so viel Respekt. Deswegen spielte sich das Geschehen auch weitgehend im Mittelfeld ab. Gegen die gut postierten Abwehrreihen fehlte es hüben wie drüben an dem nötigen Tempo und der Genauigkeit im Spielaufbau. Die nicht unverdiente Gästeführung fiel in der 33. Minute. Machleb erlief sich bei einem Konter den Pass durch die Schnittstelle und behielt vor Hildebrandt die Nerven. Beinahe hätten die Gäste die folgende Unsicherheit der Herpfer zum 0:2 genutzt, aber Le Duc scheiterte frei stehend an Hildebrandt.

Herpf erholte sich und drängte in den letzten Minuten vor dem Seitenwechsel auf den Ausgleich. Als alle schon mit dem Pausenpfiff rechneten, wuchtete Zöller am langen Pfosten einen Eckball per Kopf zum Ausgleich ins Netz (45.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es eine völlig offene Partie. In der gab es viele rassige Zweikämpfe und auch die eine oder andere Situation, in der die Akteure es etwas übertrieben mit ihrem Einsatz. In der 70. Minute hätte die abermalige Gästeführung fallen müssen. Als der Ball nach einer Ecke bis zum langen Pfosten durchrutschte stand Fittje goldrichtig. Nur brachte er die Kugel nicht im Tor unter, sondern schoss Hamm an. Beim Nachschuss von Tamm zeigte Hildebrandt sein ganzes Können und kratzte die Kugel aus dem bedrohten Eck.

Auf der Gegenseite bekam die FSV-Abwehr jetzt auch mehr zu tun. Greiner verzog aus 14 Metern (79.). Die Entscheidung fiel in der 89. Minute. Nach einem Ballverlust des FSV im Mittelfeld ging es schnell bei den Gastgebern. Die Kugel wurde auf Heß durchgesteckt, der von der Grundlinie auf Fuchs zurücklegte und der donnerte das Spielgerät aus sechs Metern unhaltbar in die Maschen.