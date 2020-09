Waltershäuser Karate-Asse starten erfolgreich in die Wettkampfsaison

Langsam kommt auch der Karatesport aus der Wettkampfstarre. Am vergangenen Wochenende wurde in Österreich in Maria Alm unter sehr strengen Hygienevorschriften einer der ersten Wettkämpfe in Europa seit Monaten ausgerichtet. Normalerweise sind bei diesem Euro-Cup etwa 1000 Kinder und Jugendliche unter 21 Jahre am Start und das Turnier geht nur einen Tag. Diesmal wurden nur 450 Starterinnen und Starter zugelassen und der Wettkampf über zwei Tage ausgedehnt.

Voll motiviert gingen für Bushido Waltershausen Renee Stein in der Klasse U16 (+54 kg), Mia Bitsch bei der U18 (-53 kg) und Francesco Erhardt in der U18 (-55 kg) an den Start. Für alle drei war es der erste Wettkampf nach den Europameisterschaften im Februar. Francesco kämpfte sehr stark, musste sich jedoch im Halbfinale dem Topfavoriten und Vizeweltmeister Mohammad Ötzdemir aus Baden-Württemberg geschlagen geben. Um Platz drei machte er alles richtig und gewann Bronze.

Die Herleshäuserin Renee Stein kämpfte von Anfang an sehr konzentriert, besiegte die ersten Kontrahentinnen aus Österreich und Deutschland ohne Probleme. Im Halbfinale stand sie der Erfurterin Hannah Riedel gegenüber und gewann im Kampfrichterentscheid, nachdem es nach Kampfzeitende unentschieden stand. Im Finale musste sie sich ganz knapp einer Italienern geschlagen geben.

Mia Bitsch hatte in der ersten Runde ein Freilos und traf dann auf eine Kämpferin aus Tschechien. Diesen Kampf gewann sie souverän mit 3:0 Punkten. In der zweiten Runde ging der Kampf gegen eine Starterin aus Tschechen mit 4:0 für Mia aus. Im hochklassigen Finale stand ihr die Vizeeuropameisterin aus Italien gegenüber. Mia siegte 3:0 und freute sich riesig über ihren ersten Sieg nach der langen Wettkampfpause.

Mit Deutschlandteam Erster

Renee und Mia gingen für die Nationalmannschaft an den Start. Das Deutschland-Team belegte Platz eins. U18-Bundestrainer Klaus Bitsch war mehr als zufrieden. Der nächste Wettkampf findet im zweiten Wochenende im Oktober in Waltershausen statt. Unter strengen Hygienerichtlinien sind 350 Starterinnen zugelassen, allerdings keine ausländischen.

Einen kompletten Medaillensatz brachte Oksana Modzelewska (U 8) von den Thuringia open aus Pößneck mit nach Hause. Über erste Ränge freuen durften sich auch Pia Kollek (Kumite U10 -35kg) und Pia Kästner (Allkat U12), während Vanessa Gröger in der U 10 zweimal Bronze gewann. Silber und Bronze erkämpfte Nele Haupt (U14). Weitere Medaillen gab es für Lilli Gottschalk (3. im Kumite U8) und Marie Helbig (2. Platz Kata U10).