Wann wird’s mal wieder richtig Winter?

Was waren das noch für Zeiten. Damals, vor 20 Jahren. Schon Ende November rieselten die ersten Schneeflocken vom Himmel, Anfang Dezember gab es den ersten Dauerfrost. Mehrfach täglich wurde das Thermometer vor der Haustür kontrolliert, in der Hoffnung, dass auch ja immer ein sattes Minus davorsteht. Schließlich war ich, in unserer Eishockey-Dorfteich-Freundesrunde in Ichtershausen, der Eiskontrolleur.

Kaum war dieser einigermaßen zugefroren, schnappte ich mir aus der Garage des Stiefvaters Spaltkeil und Zimmermannshammer und lief zum Dorfteich um die Ecke. Erst zaghaft, dann hoffnungsvoll, dann selbstbewusst, wagte ich mich aufs Eis und hämmerte drauflos. Hatte das Eis die gewünschte Dicke und Standfestigkeit, wurden gleich die Freunde angerufen. Dann kamen sie, mir nichts, dir nichts, aus Arnstadt geradelt, so arg bepackt mit Schlittschuhen, Schlägern, Knieschützern und allerlei Krimskrams, dass sie ihre Fahrräder nur in Schlangenlinien fortbewegen konnten. Aber das war egal, Hauptsache Eishockey! Flugs wurde mit dem Schneeschieber ein Spielfeld zurechtgeschoben, und los ging’s. Sogar ein Zeitungsreporter war mal dabei und machte ein Foto. Da waren wir stolz wie Bolle. Daran denke ich gerne zurück. Man wünscht sich die Zeit dafür, es wiederholen zu können. Heute bin ich der Zeitungsreporter und berichte über Eishockey, statt es selbst auf dem Dorfteich zu spielen. Aber das ginge ohnehin nicht mehr. Es ist Jahre her, dass er eine Eisfläche hatte, die den Tests des Kontrolleurs, mit Spaltkeil und Zimmermannshammer, standgehalten hätte.