Warum Läuferin Katrin Puth derzeit Wäschekörbe aufstellt

Es ist gar nicht so einfach, Katrin Puth in diesen außergewöhnlichen Tagen ans Telefon zu bekommen. Der Tag der 38-jährigen Geraerin scheint mit 24 Stunden zu kurz zu sein: Die Arbeit im Homeoffice als Ingenieurin bei der SWP GmbH, einem Erstklässler bei den Hausaufgaben helfen und bespaßen, das Training der Zwötzener Triathleten planen und die eigenen sportlichen Ziele gibt es auch noch.

Wie geht es Ihnen?

Wir sind alle gesund, das ist im Moment das Wichtigste.

Langeweile kommt nicht auf?

Bei mir auf keinen Fall. Ich arbeite derzeit zu Hause, erstelle Planungen für die Projekte des Ingenieurbüros, für das ich tätig bin. Das ist schon ein Fulltime-Job, doch nun muss ich die Arbeit über den ganzen Tag und die Woche verteilen, sozusagen auch abends und am Wochenende arbeiten. Die neue Situation ist nicht so sehr körperlich ein Problem, sondern psychisch. Unser Sohn ist wie alle Schulkinder zu Hause, er geht in die erste Klasse und da ist es ganz normal, dass er Hilfe bei den Hausaufgaben und Übungen benötigt. Da schafft man tagsüber nicht viel und dann muss der Großteil eben später nachgeholt werden. In dem Alter beschäftigen sich Kinder ja meistens auch nicht acht Stunden am Stück selbst, da ist man als Eltern immer noch ordentlich gefordert.

Und die Sportstunde findet auch zu Hause statt?

Muss sie, ja. Aber das ist ganz wichtig, dass die Kinder in Bewegung bleiben, sich auspowern können. Wir waren, als es noch ging, in der Bibliothek und haben uns ein paar zusätzliche Spielanregungen geholt. Socken zocken funktioniert gut, wie auch Versteckspiele und Tischtennis auf dem Küchentisch.

Socken zocken?

Ja, da geht es darum, so schnell wie möglich viele Socken in verschieden farbige Wäschekörbe, die in der Wohnung verteilt sind, zu stecken. Wo man als nächstes hinlaufen muss, weiß man vorher nicht.

Kommen Sie selbst auch noch zum Training?

Ja, aber das strukturierte Training fehlt mir schon sehr. Ich laufe so oft es geht, um auch den Kopf frei zu bekommen und natürlich auch, um in Tritt zu bleiben. Ende Februar bin ich bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften gestartet und habe über 800 und 3000 Meter gut abgeschnitten und persönliche Bestleistungen erzielt. Das war eine wichtige Etappe in der Saisonplanung und mit zweimal Bronze auch ein Erfolgserlebnis. Da habe ich schon was stehen. Ja, und danach war erst der Sohn und dann ich krank. Ich bin gerade dabei, dass Training hochzufahren. Ich habe mir dafür jetzt einfach mehr Zeit gelassen, als es sonst der Fall wäre. Von daher trifft es mich bisher nicht ganz so hart. Das kommt dann erst in den nächsten Wochen.

Welche Sportart betreiben Sie hauptsächlich? Leichtathletik? Triathlon oder Duathlon?

(Lacht). Gute Frage. Ich bin wohl eine Leichtathletin, die Duathlon macht.

Das passt ja gut zusammen. Was hatten Sie sich für Saisonziele in diesem Jahr gestellt?

Im Juli wollte ich bei den Deutschen Altersklassen-Meisterschaften in Zittau über 1500 und 5000 Meter starten. Das wäre eine schöne Vorbereitung auf die Duathlon-Weltmeisterschaft im September in Amsterdam gewesen. Noch ist die WM nicht abgesagt, aber ich mache mir wenig Hoffnung, zumal die Qualifikationswettkämpfe jetzt bald gewesen wären und nun alle abgesagt wurden.

Das sehe ich richtig. Sie haben sich also auf Duathlon verlegt?

Im vergangenen Jahr habe ich erstmals keinen Triathlon gemacht und habe nichts vermisst. Also war meine Entscheidung nicht falsch, denke ich.

Sie sind aber nicht nur Sportlerin, auch Trainerin im TSV 1880 Gera-Zwötzen. Wie organisieren Sie als einer der Triathlon-Nachwuchstrainer, dass die Sportler trainieren können?

Was die ambitionierten Sportler im Verein betrifft, da habe ich mich an Landestrainer Tom Eismann gewandt, der die Trainingspläne für sie erstellt hat. Für die in erster Linie jüngeren Sportler und die Hobbyathleten habe ich die Trainingspläne geschrieben. Laufen und Radfahren geht im Moment. Jeder muss das für sich machen. Das Training geschieht auf freiwilliger Basis, den meisten fehlen die Trainingskameraden, nicht jeder kann sich da aufraffen, findet Spaß daran, allein zu laufen oder auf dem Rad Kilometer zu schrubben.

Ich war früher Ringer und mein Trainer hat mich nach den freien Tagen auf die Waage gestellt und gewusst, was Sache ist, da hat wieder einer gefaulenzt und ein Läufchen in die Jenaer Kernberge war angesagt. Kontrollieren Sie, was die Sportler trainiert haben?

Nicht auf der Waage. Die Sportler schreiben mir ein Trainingsprotokoll, das gehe ich durch und spreche das mit den Sportlern auch durch. Zumindest mit denen, die das wollen. Wir haben auch einige, die sich nur bewegen wollen um fit und gesund zu bleiben, da wird es wohl einfach ein Gespräch werden. Aber auch das ist in Ordnung, Hauptsache man hat Spaß und Lust auf Sport.

Ihr Sohn ist auch schon im Verein Mitglied?

Ja, aber im RSC Gera, er spielt Rollhockey in der U9. Als es mit den Trainingsabsagen angefangen hat, gab es vom Verein ein Video fürs Heimtraining. . . Genau. Das haben wir zu Hause geübt und machen das auch jetzt immer mal wieder, wenn wir keine Lust zum Socken zocken haben.