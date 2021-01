Weimarer Frauenfußball-Verein im Wartestand

Es ist exakt ein Jahr her, da hat Thomas Müller die Notbremse gezogen. Ziehen müssen. Der Vereinschef des Weimarer FFC hat die von ihm trainierte Frauenfußball-Mannschaft abgemeldet. Der Verbandsliga-Fußball in der Goethestadt wurde damit vorerst zu Grabe getragen. Nun, nicht ganz, bemerkt Müller heute. Er liegt zumindest noch auf der Intensivstation. Zumal: Die Verbandsliga als solche wurde ja abgeschafft.

Die meisten der Spielerinnen des FFC wechselten weiland zum VfB Oberweimar. Der FFC hatte damals große personelle Probleme, Woche für Woche elf Spielerinnen für die Partien zusammenzukriegen. Deshalb entschied sich Müller vor Jahresfrist zu diesem Schritt. Doch den Gesamtverein aufgeben, nein das kam für ihn nicht in die Tüte. Müller versuchte, eine Spielgemeinschaft zu bilden. "Mit dem SV Am Ettersberg waren wir da auf einem guten Weg", sagt er. Doch auch da reichte das Personal kaum aus. Und sich aktuell um die Zusammenstellung eines neuen Teams zu kümmern, sei mühselig eingedenk des herrschenden Sportverbots in Pandemie-Zeiten. Also: Es bleibt das Warten auf bessere Tage.

Ob die kommen? Fraglich! "Corona kann dazu führen, dass danach noch weniger Frauen Fußball spielen", sagt Müller. Die Lage sei sowieso prekär, was allein die zuletzt gerade einmal mit noch vier Vereinen startende Verbandsliga als höchste Spielklasse im Freistaat unterstrich. "Die Pandemie kann das natürlich noch verstärken", fügt der Weimarer an. Im Nachwuchs sei es weniger problematisch, da viele Kinder ohnehin einen enormen Bewegungsdrang haben.

Im Frauenfußball per se sieht er die Tendenz, dass immer mehr starke Männervereine sich auch eine Frauenabteilung zulegen, Klubs wie der SC Sand oder Turbine Potsdam immer mehr zu Exoten werden. Auch in Jena ist der Wechsel bereits vollzogen worden. Weg vom FF USV hin zum FC Carl Zeiss. "Da steht für mich die interessante Frage, wie man sich in Jena selbst einordnet", sagt Müller. Will man dort überhaupt Leistungssport betreiben? "Das heißt für mich: Erste oder Zweite Bundesliga. Alles darunter ist kein Leistungssport", erklärt er. Mit vielen Dinge hänge das zusammen - mit materiellen, aber auch ideellen Sachen. "Alles andere in Thüringen, und da zähle ich Erfurt mit, wird über den Breitensport nicht hinaus kommen."

Thomas Müller erlebt derlei hautnah mit, ist Lehrer am Sportgymnasium in Jena. Über Fußball rede man mit den Schülerinnen eigentlich nicht. Die Motivationslage sei dort, wie überall: Jeder möchte endlich wieder was machen. Der Unterricht läuft derzeit online ab. "Das ist einer der wenigen Punkte, die positiv an der Lage sind. Wir sind in der Digitalisierung voran gekommen - weil wir es einfach mussten", sagt Müller.