Weimarer Kletterverein: Wider den Trend

Sie gehört zu den bekanntesten Gesichter des Deutschen Alpenvereins in Weimar: Kletterin Alma Bestvater.

Weimar Die Sektion Weimar des Deutschen Alpenvereins verzeichnet ein leichtes Plus bei den Mitgliedern

Es ist eine alarmierende Zahl: 778. So viele Mitglieder haben die 59 Weimarer Sportvereine netto im vergangenen Jahr verloren. Noch sind 11.116 Goethestädter in den hiesigen Klubs engagiert - die Tendenz ist eingedenk der anhaltenden Coronakrise weiter fallend. Ein Verein aber hat dem etwas entgegenzusetzen. Die Sektion Weimar des Deutschen Alpenvereins hat 2020 sogar ein kleines Plus von 20 Mitgliedern zu verzeichnen.