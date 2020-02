Weimars Trainer Junke: „Ein Leckerbissen war das nicht“

Naja, generell sei er ja zufrieden, bemerkt Michael Junker, der Trainer des SC 03 Weimar. Eine Woche vor dem Punktspielstart siegten seine Jungs bei der Generalprobe gegen einen „gar nicht so schlechten Trainer“, wie Junker apostrophiert, mit 2:0. Neustadt/Orla ist immerhin Spitzenreiter der Landesklasse. „Wir haben zu Null gespielt, haben uns eine Vielzahl von Möglichkeiten herausgespielt“, sagt Junker. Und doch: „Das war kein Leckerbissen“.

Marvin Schindler (42.) und Luca Schlönvoigt (69.) haben Weimars Tore besorgt. Junker ist mit der Ausbeute nicht unzufrieden, wenngleich er umgehend den Wunschzettel gen Mannschaft füllte: „Ich hätte mir schon gewünscht, dass wir uns Möglichkeiten zu kreieren, dass man sieht, dass wir uns das im Training erarbeitet haben“, sagt er. So blieb es nämlich beim „good old english“, beim Langholz und dem Ausspielen der Schnelligkeitsvorteile. „Neustadt stand meist an der Mittellinie und wir haben dann den langen Ball geschlagen. So kamen wir zu unseren Chancen“, sagt der Weimarer Trainer. Zu oft sei man da aber noch zu ungenau gewesen. Mehr Tore seien drin gewesen – das sei ein Makel dieser Partie, die er nun als Erkenntnis in die letzte Trainingswoche vor dem Saisonstart nehme.

Am Dienstag werde es im Training noch einmal voll zur Sache gehen, am Donnerstag dann schon etwas mehr mit Bedacht. Er werde sich noch einmal intensiv seinen Abwehrverbund zur Brust nehmen. „Da haben mir einige Sachen noch nicht gefallen, speziell was die Kommunikation untereinander angeht“, sagt der SC-Coach. Schließlich wolle man nach Geratal fahren, um zu gewinnen. „Die Liga ist ausgeglichen, jeder ist schlagbar. Wenn wir aber taumeln, wenn wir glauben, besser zu sein, kann es gegen alle auch in die Hose gehen“, erklärt Junker. Kontrahent Geratal habe schon den einen oder anderen, auf den man aufpassen müsse. Den Stürmer Thorwarth nennt der Übungsleiter als erstes. Der mache regelmäßig seine Kisten, Obacht sei geboten. Michael Junker will die Woche nutzen, um seine Jungs zu präparieren. „Wir müssen keine Angst haben, müssen aber bis dahin noch einen Schritt nach vorn machen.“