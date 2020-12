Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo soll in Erfurt sprinten

Auch im Corona-Winter soll es eine Ausgabe des Leichtathletik-Meetings „Erfurt Indoor“ geben, wenn auch sehr wahrscheinlich ohne Zuschauer. Für die Veranstaltung am 2. Februar hoffen die Organisatoren vom Erfurter LAC sogar auf die Teilnahme von Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo. „Wir haben ihr ein Angebot unterbreitet“, bestätigte LAC-Chef Thomas Gentzel.

Klappt die Verpflichtung, würde die 26-Jährige allerdings in fremdem Metier unterwegs sein. Mihambo soll beim erstmals 1995 ausgetragenen Hallenmeeting über die 60 Meter sprinten. Tatsächlich hatte Mihambo erst vor wenigen Tagen angekündigt, bei den Olympischen Spielen im kommenden Sommer in Tokio auch über die 100 Meter antreten zu wollen. „Ja, für nächstes Jahr ist das definitiv geplant. Ich habe gemerkt, dass ich sehr gern sprinte, aber hier muss man auch sehr viel für den Erfolg tun“, sagte sie kürzlich im „Spiegel“-Interview.

Mihambo, deren Bestleistung bei 11,21 Sekunden liegt, war schon im zurückliegenden Februar für einen Start in Erfurt auf der kurzen Sprintstrecke vorgesehen, nahm dann aber doch wieder Abstand. Nun aber soll ihre Thüringer Teilnahme im zweiten Anlauf klappen.

Jagd auf Hallenrekord

So oder so wollen die Erfurter Meeting-Macher namhafte Athleten an den Start bringen. Im 800-Meter-Rennen plant der deutsche Meister Marc Reuther von der LG Eintracht Frankfurt erneut seine Teilnahme und will dabei den deutschen Hallenrekord knacken. Die Bestmarke von Nico Motchebon aus dem Jahr 1995 liegt bei 1:44,88 Minuten. Im vergangenen Februar hatte der 24-Jährige in Erfurt in Meetingrekordzeit von 1:45,39 Minuten geglänzt und dabei die zweitbeste, jemals in Deutschland gelaufene 800-Meter-Zeit aufgestellt.

Gesa Krause ist indes ein weiteres prominentes Gesicht beim Erfurt Indoor. Die 28-Jährige aus Dillenburg, bei den Weltmeisterschaften 2015 und 2019 jeweils Dritte über die 3000 Meter Hindernis, will entweder über die 800 oder die 1500 Meter an den Start gehen. Zu den Lokalmatadoren zählen die Hindernis-Asse Martin Grau und Tim Stegemann, die über 1500 Meter antreten. Im Sprint sind Erfurts Männer um den deutschen 100-Meter-Rekordmann Julian Reus dabei.

Hygienekonzept erarbeitet

Obwohl aus heutiger Sicht die Zuschauer auf den Rängen fehlen und damit etwa 20 Prozent des Meetingetats ausfallen werden, haben sich die Organisatoren zur Austragung entschlossen. Sollte eine geringe Zahl an Zuschauern zugelassen werden, habe man dafür bereits ein entsprechendes Hygienekonzept erarbeitet. Zudem wird geprüft, die Wettbewerbe via Livestream im Internet auszustrahlen.