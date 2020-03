Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wernburgs Kegler stehen vor dem größten Wurf

Sie stehen so kurz davor – die Kegler des SV Wernburg. In der 2. Bundesliga Ost/Mitte 120 Wurf belegen die Männer zwei Spieltage vor Schluss den ersten Tabellenplatz. Das kommende Auswärtsspiel in Markranstädt hätte entschieden, wer als Ligaprimus den Aufstieg in die 1. Bundesliga schaffen würde. Doch die anhaltende Corona-Krise schafft eine ganz neue Situation. Welche, erklären Spieler Daniel Zeh und Spielertrainer Manuel Hopfe.

Die Kugel ruht in Wernburg. Wie halten sich die Spieler fit und bei Laune? Daniel Zeh: Viele aus dem Team betreiben extern Sport für sich allein, indem sie Rad fahren oder joggen. Es gibt auch Spieler, die individuell für sich Yoga oder Mental-Training nutzen, damit der sportliche Faktor nicht völlig abbricht. In Kontakt stehen wir alle über unsere WhatsApp-Gruppe. Hat der Trainer Verhaltensregeln oder Übungen verordnet? Manuel Hopfe: Spezielle Vorgaben gibt es nicht. Jeder ist professionell genug und kennt Übungen und Maßnahmen, die einen auch abseits der Bahn auf hohem Niveau halten. Und bisher sind alle gesund geblieben? Daniel Zeh: Im Team hat noch keiner mit dem Coronavirus Bekanntschaft gemacht. Alexander Conrad und Simon Axthelm kurieren aktuell kleinere Verletzungen aus. Wann hoffen Sie, dass die Bahnen wieder betreten werden können? Daniel Zeh: Vorweg - die Bahnen zu schließen, war und ist alternativlos. Wir stehen voll hinter der Entscheidung. Realistisch betrachtet sehe ich in dieser Saison nicht mehr viele Kugeln rollen. In Sportstätten wie beim Kegeln treffen mehrere Personen auf engem Raum zusammen, man könnte dem Virus eine erneute Brutstätte bieten.

Manuel Hopfe: Natürlich hofft man, es sportlich zu Ende zu bringen und auch nach dem letzten Spieltag auf Platz eins zu stehen. Was muss nach einer so langen Pause vor der Wiederaufnahme beachtet werden? Daniel Zeh: Als Spieler sollte man nicht gleich in die Vollen gehen. Kegeln ist ein Sport, der nach längerer Pause auch den Profis Muskelkater beschert. Da ist dann primär der Trainer gefragt. Das Material ist auf unserer Anlage auch nach der Pause top in Schuss. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass die Kegelstellfläche mit Gleitmittel eingerieben wird, um den Materialverlust am Kegel zu verringern. Wernburg stünde aktuell kurz vor dem Aufstieg in die Bundesliga – wie hart trifft diese Unterbrechung? Daniel Zeh: Mental ist es leicht zu verkraften, da es alle Teams betrifft und sich niemand einen Leistungsvorsprung erarbeiten kann. Sportlich ist es ein größeres Problem, da die lange Trainingspause auf der Bahn einen Leistungseinbruch mit sich bringen kann.

Manuel Hopfe: Für den Fall, dass die Saison doch noch weitergespielt wird, kommt uns die Pause gelegen. Da unter normalen Umständen in Markranstädt nicht viel zu holen wäre, würde es so vielleicht ein paar Prozente wahrscheinlicher. Laut Deutschem Keglerverband Classic gibt es drei mögliche Szenarien: Saison am 9. und 16. Mai beenden, die Saison auf den 23. und 30. Mai verlängern oder aber die Spielzeit vorzeitig beenden. Dann würden sie als momentan Erster aufsteigen. Daniel Zeh: Der Aufstieg ist das erklärte Ziel der ersten Herrenmannschaft. Dem SV Wernburg wäre dennoch Variante A oder B am liebsten, da wir für sportliche Fairness stehen. Natürlich ist Variante C als direkter Weg ins Oberhaus die Erfüllung unseres Traumes. Alles wäre besser als eine komplette Annullierung der Saison.

Manuel Hopfe: Wir würden gern alle Spieltage absolvieren und dann immer noch ganz oben stehen. Allerdings würden wir uns auch über Plan C freuen. Das wäre sicherlich bei jeder Mannschaft so, die nach 16 Spieltagen auf Platz eins steht. Inwieweit ist der Verein von finanziellen Einschnitten betroffen? Daniel Zeh: Wir sind auch auf die Einnahmen zu den Heimspielen angewiesen, da diese selbst erwirtschaftet werden müssen. Wir hoffen, dass unsere Sponsoren so unbeschadet wie möglich aus dieser Krise heraustreten und uns weiterhin unterstützen. Welches kleine Saison-Fazit ziehen Sie bereits jetzt? Manuel Hopfe: Es wird so oder so eine herausragende Saison. Wir haben noch besser gespielt als letztes Jahr, noch weniger Punkte gelassen und stehen bis dato zurecht ganz oben. Gibt es bereits Personalentscheidungen, die verkündet werden können? Manuel Hopfe: Es laufen noch Gespräche, da es kein Geheimnis ist, dass wir uns verstärken wollen. Wenn es etwas zu vermelden geben sollte, werden wir es über unsere Facebookseite den Fans und der Öffentlichkeit mitteilen. Warum gehören Wernburg und der Kegelsport zusammen - gerade in einer solchen Ausnahmesituation? Daniel Zeh: In Wernburg ist der Kegelsport schon lange fester Bestandteil. Besonders die Erfolge der letzten Jahre lassen immer wieder Leute auf einen zukommen. Vielleicht beschert die Krise uns mehr Zuschauer, weil diese noch mehr auf Gemeinsamkeit sinnen.

Manuel Hopfe: Ich bin als Zehnjähriger hierher gezogen. Schon damals war Kegeln der Sport Nummer eins im Dorf und das hat sich nie geändert. Es ist ein familiäres Umfeld, das macht uns stark. Wir werden nach dieser schweren Zeit genauso weitermachen.