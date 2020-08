Westthüringer Fußballer zeigen Daumen hoch für den Aufstieg

Das Duell zwischen dem FSV Waltershausen (re. Pascal Böhm) und FSV 06 Ohratal (Marty Jung in der Mitte) gibt es kommende Saison aller Voraussicht nach nicht mehr. Ohrdruf steht mit einem Bein in der Thüringenliga.

Die Sektkorken knallten nicht in Ohrdruf, als am Dienstagabend die Entscheidung des Verbandsgerichtes des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) die Runde machte. „Wir warten erstmal nüchtern ab und nehmen es, wie es kommt. Ich glaube nicht, dass wirklich das letzte Wort gesprochen wurde“, kommentierte Ronny Koch, Geschäftsführer des FSV 06 Ohratal, noch abwartend das Urteil, das die Landesklassen-Elf in die Verbandsliga bringen könnte.