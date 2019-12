Wie einmal in jeder Saison sind die Zuschauer beim Heimspiel der Black Dragons am Sonntag dazu aufgefordert, nach dem ersten Treffer der Gastgeber möglichst viele Kuscheltiere aufs Eis zu werfen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wichtel und Teddybären

Leuchtende Männeraugen gab es am Dienstag in der Kabine der Black Dragons. Die Spieler des Eishockey-Oberligisten trafen sich zum vorweihnachtlichen Kabinenfest und überraschten sich mit kleinen Wichtelgeschenken gegenseitig. „Die Stimmung ist trotz der sehr unglücklichen Niederlage in Halle, bei der wir uns für eine super Leistung nicht belohnen konnten, gut“, befand Henry Tews, sportlicher Leiter des EHC Erfurt.

Obwohl die Drachen in der Oberliga Nord nun zum dritten Mal im Saisonverlauf vier Spiele in Folge verloren haben, ist Tews überzeugt, „dass mit uns im Kampf um die Playoff-Plätze noch zu rechnen ist. Schließlich haben alle in dieser starken, engen Liga gute und weniger gute Phasen, weil Nuancen entscheiden.“ Auch Coach Fred Carroll sieht es als „normal“ an, dass es durch den kleinen Kader zu Rückschlägen kommt. Die Mannschaft habe bewiesen, gegen Spitzenteams wie Tilburg gewinnen zu können – einer von fünf Siegen aus sieben Spielen zwischen Ende Oktober und Ende November. Mit annähernd komplettem Kader, aber kleinen gesundheitlichen Fragezeichen, da einige Spieler erkältungsbedingt diese Woche kaum trainieren konnten, wollen die Erfurter „Wichtel“ nun zwei Teams aus dem Spitzenfeld der Liga überraschen. Am Freitagabend (20 Uhr) sind sie bei den Icefighters Leipzig zu Gast. Dort sahen sie in der jüngeren Vergangenheit meist gut. Auch im Heimspiel am Sonntag (16 Uhr) gegen den Zweiten Herner EV wollen die Drachen punkten, um den Abstand zu Playoff-Rang acht nicht zu groß werden zu lassen. Im Rahmen des Heimspiels finden gleich zwei besondere Aktionen statt: Der Verein sammelt mit seinem „Teddy Toss“, bei dem möglichst viele Kuscheltiere aufs Eis geworfen werden sollen, Spielzeug, Sachspenden und Geld für das Erfurter Restaurant des Herzens. Zudem haben fünf Spielerfrauen Plätzchen gebacken, die sie zugunsten des EHC-Nachwuchses verkaufen.