Wiedergutmachung leisten

Man habe es intern ausgewertet – und genau da bleibe es auch. Sagt Patrick Schatz, Präsident und Trainer der Handballer des HSV Apolda. Die Niederlage von Halle am vorigen Wochenende hatte durchaus ihre Nachwehen in dieser Woche. Klare Worte, so erklärt es Schatz, seien da gefallen. Außerdem habe seine Mannschaft bereits im Training eine Reaktion gezeigt.

„Die Intensität hat deutlich zugelegt“, sagt der Übungsleiter. Nun, am Samstagabend gegen Pirna, denen Schatz das Prädikat „stark“ anheftet, werde eine andere Apoldaer Mannschaft auf dem Parkett stehen als zuletzt. Damit sei aber alles gesagt. „Die Sache ist abgehakt.“

Es steht das erste Heimspiel des Jahres an – und es ist eine Veranstaltung, die nicht nur von den Herren des Vereins geprägt wird. Ab 17.30 Uhr bereits stehen die Damen auf dem heimischen Feld, bekommen es in ihrer Mitteldeutschen Oberliga mit dem Primus Dessau-Rosslauer HV zu tun. Ihm als Präsidenten liege es am Herzen, dass die Apoldaer Handballfans auch Aufmerksamkeit für dieses Spiel haben. Zudem laufe ja fast parallel die Handball-Europameisterschaft. Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Kroatien, das werde ganz sicher auf der Leinwand im Versorgungsbereich laufen.

Schatz hoffe, dass viele Apoldaer den Weg in die Halle finden – gleichwohl in Jena die Handball-Arena stattfindet. Ein Höhepunkt in der Arena in Burgau, wo sich dieses Mal der ThSV Eisenach und Dukla Prag duellieren, ehe es der Tabellenletzte des HBV Jena mit Spitzenreiter Burgenland aus Naumburg um Ligapunkte zu tun bekommt. „Wir wünschen uns, dass unsere Fans zu uns kommen und uns anfeuern“, sagt Schatz. Und dann kommt er doch noch einmal zurück auf die Halle-Pleite. „Wir sollten anhand dieses einen Spieles nicht die guten Leistungen, die wir davor gezeigt haben, schlecht reden“, sagt Schatz.

Im Umkehrschluss heiße das für ihn: „Wir können das, müssen nun aber einfach wieder auf dieses Niveau kommen“, sagt der Trainer. Man habe bereits bewiesen, dass man in der Lage sei, den Schalter umzulegen – und nichts spräche dagegen, dass dies jetzt wieder gelinge.

Der eine oder andere Spieler sei angeschlagen, krank – nichtsdestotrotz sei ja noch etwas Zeit bis zum Anwurf am Samstagabend, die Wehwehchen auszukurieren. Bis dahin, so sagt es Schatz, seien alle fit, da sei er sich sicher. Denn niemand wolle die Wiedergutmachung verpassen.

Samstag, 18. Januar, 20 Uhr: HSV Apolda – Lok Pirna, Halle am Sportpark