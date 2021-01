Worbiser Wolfgang Schug tritt im Juli endgültig zurück

Wolfgang Schug (rechts) übergibt im Juli den Vorsitz bei Einheit Worbis an Jens Kolle. In der Mitte die erfolgreiche Leichtathletin Inga Vollmer.

Leinefelde-Worbis Der 59-jährige Rechtsanwalt gibt den Vorsitz beim Sportverein Einheit Worbis an seinen langjährigen Stellvertreter Jens Kolle weiter.

An der Spitze des Sportverein Einheit Worbis bahnt sich (endgültig) ein Wechsel an. Auf der im kommenden Juli vorgesehenen Jahreshauptversammlung - wurde wegen der Coronakrise vom April verschoben - wird Wolfgang Schug als Vorsitzender nach fast 17 Jahren zurücktreten und das Amt an Jens Kolle übergeben, der bereits seit acht Jahren als Stellvertreter fungiert.

"An sich war der Stabwechsel schon vor zwei Jahren vorgesehen", sagt der 59-jährige Amtsinhaber, der bei der vergangenen Wahl vor vier Jahren an sich nicht wieder kandidieren wollte, mit Kolle aber eine weitere Amtszeit von zwei Jahren vereinbarte. Aufgrund einer Krankheit des zweiten Vorsitzenden wurde die Amtsübergabe aber um weitere 24 Monate verlängert und soll nun im kommenden Sommer erfolgen.

Gern Vorsitzender gewesen

"Ich habe den Vorsitz gern gemacht", erklärt der Rechtsanwalt, der in einigen Wochen seinen 60. Geburtstag feiert und selbst unter anderem als Geher und Fußballer aktiv war, seit einigen Jahren noch Golf spielt. Er führte den 1875 gegründeten Sportverein an der Wipper gut durch die lange Zeit seit 2004, hatte stets ein Ohr für die 1053 Mitglieder in den 13 Abteilungen, von denen Handball und Fußball die mitgliederstärksten sind.

"Die Entwicklung des Vereins ist in die richtige Richtung gegangen, er ist für die Zukunft gut aufgestellt", berichtet der Familienvater, der zudem noch dem Aufsichtsrat der Kreissparkasse Eichsfeld und dem Vorstand des Deutschen Roten Kreuz angehört sowie im Stadtrat von Leinefelde-Worbis sitzt. Zahlreiche Austritte von Mitgliedern aufgrund der langen sportlichen Unterbrechung durch die Corona-Pandemie befürchtet der gebürtige Erfurter nicht. "Aber die Verantwortlichen müssen nach Beendigung des Lockdowns wieder angreifen und voll engagiert sein", bemerkt der Jurist.

Kooperationen wichtig

Aufgrund der rückgängigen Zahlen vor allem im Nachwuchsbereich sieht Schug Kooperationen mit benachbarten Sportvereinen als notwendig an, weist dabei im Fußball auf den erfolgreichen Jugendförderverein (JFV) Eichsfeld Mitte, dem neben Einheit Worbis auch der SC Leinefelde und die SG Birkungen angehören. "Man muss in diesen schwierigen Zeiten über den Tellerrand des Vereins gucken und den Blick in die Zukunft richten", betont der scheidende Präsident, der bereits 1995 dem Vorstand als zweiter Vorsitzender hinter Olaf Eberhardt beitrat.

"In Jens Kolle habe ich einen würdigen Nachfolger, der unter den Mitgliedern eine hohe Akzeptanz erfährt", erklärt Schug, dessen Entschluss zum Rücktritt unumstößlich ist. Aber er wird dem neuen Vorsitzenden und dem Traditionsklub in der Wipperstadt mit Rat und Tat weiter zur Verfügung stehen, aber keine Verantwortung übernehmen.