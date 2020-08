Wackers Verteidiger Hagen Pietsch musste sich mit seiner Truppe in Sandersdorf klar geschlagen geben.

Sandersdorf. Die Nordhäuser Oberliga-Elf unterliegt zum Saisonauftakt in Sandersdorf mit 1:4. Gabriel Schneiders Führung war schnell verspielt.

An der Hauptstraße in Bitterfeld wirbt ein Imbiss riesengroß mit Thüringer Bratwürsten und Bockwurst. Am Chemie-Park der einst dreckigsten Stadt der DDR riecht es dreißig Jahre nach der Wende nicht unangenehm.