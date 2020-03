Eisenach. Vor 25 Jahren gab es in unserer Zeitung ein Artikel über eine Eisenacher Nachwuchsmannschaft – mit Ex-Nationalspieler Stephan Just und dem heutigen ThSV-Manager René Witte

Zurückgeblättert: Als ThSV-Manager René Witte noch auf Torejagd ging

Der organisierte Sport steht still. Gelegenheit, um einen Blick ins Zeitungsarchiv zu werfen. In loser Folge werden wir in den kommenden Wochen 25 oder 20 Jahre zurückblättern. Fundstück heute ist die Ausgabe vom 29. März 1995, in der unter der Überschrift „Ein Wechselbad der Gefühle“ die Final-Rückspiele der Jugendmannschaften des ThSV Eisenach beleuchtet wurden. Einleitend heißt es: „Auch im Nachwuchs schlägt Thüringens Handballherz in Eisenach. Mit zweimal Gold, je einmal Silber und Bronze endete die Thüringer Meisterschaft für die ThSV-Jugend“. Interessant dabei, dass der ThSV damals noch weiblichen Nachwuchs ausbildete.

Die beiden Titel gab es in der B-Jugend. Die Mädchen, trainiert von Eckhard Schwarz, machten ohne Wechselspielerin mit einem 21:13 beim TSV Erfurt den Coup perfekt. Zitat aus dem Spielbericht: „Die Erfurterinnen steckten nie auf, verzweifelten jedoch an Torhüterin Bernadette Necke.“ Bei den Jungen wurden die Schützlinge von Uli Enke (bis 2019 im ThSV-Nachwuchs aktiv) und Frank Ihl (aktuell Coach von Drittligist Bad Neustadt) ihrer Favoritenrolle mit einem 23:12 gegen Post Gera gerecht. Acht Treffer erzielte Stephan Just, der zwei Jahre später mit dem Männerteam den Erstliga-Aufstieg bejubelte und zum Nationalspieler reifte. Philipp Karbe und Keeper Stefan Schuchardt schafften es ebenfalls in Eisenachs Bundesligakader. Ihr damaliger B-Jugend-Mitspieler René Witte musste seine Laufbahn verletzungsbedingt früh beenden. Er kehrte 2018 nach Eisenach zurück und hat inzwischen als Manager großen Anteil, dass der ThSV den Weg aus der Talsohle „3. Liga“ fand.