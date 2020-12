Zwangspause der Basketball-Löwen nach sechs Wochen und vier Corona-Fällen vorbei

Zurück am Ball: Uvis Helmanis, der Corona ohne Symptome überstand, und seine Basketball-Löwen empfangen am Sonntag Coburg.

Erfurt. Nachdem drei Spieler und anschließend auch der Trainer der Erfurter an Covid-19 erkrankt waren, geht die Saison am Sonntag gegen Coburg weiter.

Es war eine Odyssee, wie sie selbst in Corona-Zeiten ungewöhnlich ist. Sie begann vor einer gefühlten Ewigkeit – zumindest waren damals noch Zuschauer erlaubt. Denn ihr letztes Spiel in der Pro B Süd bestritten die Basketball-Löwen Erfurt am 25. Oktober, also noch vor Beginn des zweiten Lockdowns.