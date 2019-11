Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Goldmedailllen für Waltershäuser Nachwuchs

Nachwuchsathleten der ZSG Grün-Weiß Waltershausen nahmen am 7. Ruppbergpokalturnier in der Ringerhochburg Zella-Mehlis teil. Die Waltershäuser Ringer verkauften sich mehr als teuer. Das zeigte sich auch in der Mannschaftswertung, in der sie einen tollen fünften Platz unter den 24 Vereinen belegten. Siegleistungen erzielten dabei Finn Dittrich (D-Jugend, bis 56 kg) und Linus Hörchner (C-Jugend, bis 61 kg). Beide behielten jeweils eine weiße Weste, überzeugten durch gute Techniken und wurden souverän Turniersieger.

Auf dem ersten Rang wollte auch Jamiro Bouktab im Limit bis 46 kg der C-Jugend stehen. Doch gleich im ersten Fight musste er sich dem unbequemen Rustam Eirich aus Unterdürrbach mit 4:12 Punkten geschlagen geben. Doch nach zwei weiteren Siegen landete er immerhin auf dem zweiten Platz mit dem er trotzdem sehr zufrieden sein kann. In selbiger Gewichtsklasse landete Jannes Scheunemann, genau wie in der Vorwoche beim Turnier in Goldbach, auf dem undankbaren vierten Platz. Elias Rink machte in der C-Jugend bis 67 kg einen guten Wettkampf und belohnte sich mit dem Gewinn der Bronzemedaille. Auch Paul Grünewald erreichte in der D-Jugend bis 34 kg die gleiche Platzierung, wie in der Vorwoche. Nach zwei Niederlagen und zwei Siegen erkämpfte er sich einen guten fünften Platz.

In weniger als zwei Wochen heißt es Heimvorteil. Dann findet 23. November das 24. Dieter-Allmrodt-Gedächtnisturnier in Waltershausen statt.