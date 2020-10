Zwei Handballer lassen Fußball-Kreisligist SG Falken jubeln

Ifta. Pascal Luhn und Tobias Wiegand, die sonst für die SG Schnellmannshausen in der Handball-Landesliga spielen, sichern mit ihren Toren das 3:3 in Ifta.

Fußball-Kreisligist SG Falken hat den Sprung an die Tabellenspitze der Staffel 3 knapp verpasst. Im vorgezogenen Auswärtsspiel bei der SG Ifta/Mihla II gab der Gast eine 2:0-Führung aus der Hand und musste sich mit einem 3:3 begnügen. Dennoch ist der Saisonstart der Falken alles in allem gelungen. Großen Anteil daran haben mit Pascal Luhn (26) und Tobias Wiegand (20) zwei Spieler, die in zwei Sportarten für zwei verschiedene Treffurter Stadtteile ihr Ballgefühl demonstrieren.