Zwei Niederlagen für Geraer Badmintonteam

Zwei 3:5-Niederlagen mussten die Badmintonspieler von OTG 1902 Gera am Wochenende in der Regionalliga Mitte hinnehmen.

Zwar bleiben die Ostvorstädter Fünfter unter acht Mannschaften, doch rückt alles hinter den Geraern immer dichter zusammen, was Teamchef Karsten Besser etwas Kopfschmerzen bereitet. Knackpunkt am letzten Wochenende war das krankheitsbedingte Fehlen von Maxi Stelzer, weshalb Jasmin Lippold aus der Oberliga-Vertretung aufrücken musste.

Beim Spitzenreiter TuS Schwanheim gingen beide Herrendoppel verloren. Sowohl Tom Wendt/Ludwig Bram als auch Alois Henke/Ronny Dubb konnten keinen Satz für sich entscheiden. Dagegen dominierte das Damendoppel der Gäste nach Belieben. Veronika Koldova/Jasmin Lippold gaben Rebecca Greiß/Christine Kamburg mit 21:6 und 21:1 das Nachsehen. Während Tom Wendt im zweiten Herreneinzel seinem Gegner Sven Kamburg nicht den Hauch einer Chance ließ, schienen auch Alois Henke und Ludwig Brem angesichts der deutlich gewonnenen ersten Sätze auf Kurs. Doch beiden Geraer Herren ging im dritten Durchgang die Luft aus.

Da auch Jasmin Lippold gegen Sophie Kister mit 12:21 und 15:21 den Kürzeren zog, war der Mixed-Erfolg von Ronny Dubb/Veronika Koldova in drei Sätzen lediglich Resultatskosmetik.

Nach der 3:5-Niederlage standen die Geraer am Folgetag bei Schlusslicht 1. BV Maintal noch mehr unter Druck. Die Maintaler hatten zuletzt einen Woche vorher mit einem 4:4-Remis in Schwanheim aufhorchen lassen.

Auch hier liefen die Geraer nach den Doppeln einem Rückstand hinterher. Nur Alois Henke/Ronny Dubb konnte sich gegen Matthias Fix/Anosch Ali in drei Sätzen durchsetzen. In den Herrendoppeln konnte OTG ausgleichen. Tom Wendt und Ludwig Bram gestalteten ihre Begegnungen erfolgreich. Nur Topspieler Alois Henke lief gegen Wei Ming Hauschild seiner Form hinterher und war beim 16:21, 7:21 quasi chancenlos. Im Dameneinzel hielt Jasmin Lippold gegen Alena Krax gut dagegen, unterlag dennoch mit 19:21, 14:21.

Ein erfolgreiches Mixed hatte den Geraern zumindest einen Auswärtspunkt beschert. Doch nach dem klaren 21:14-Sieg im ersten Satz für Ronny Dubb/Veronika Koldova kämpfte sich Maintal in die Begegnung zurück. Mit 25:27 und 19:21 gingen die folgenden beiden Sätze an Christopher Fix/Tessa Koschig, so dass OTG die zweite 3:5-Pleite des Wochenende hinnehmen musste.

„So knapp zu verlieren, schmerzt besonders. Jetzt wird es langsam eng. Platz fünf müssen wir verteidigen, um angesichts einiger möglicher Absteiger aus der zweiten Bundesliga den Klassenerhalt zu sichern. Vier Heimspiele zum Saisonschluss sollten dafür reichen“, so Karsten Besser.

Denn nach dem Gastspiel beim SV Fun-Ball Dortelweil am 8. Februar stehen anschließend noch vier Heimpartien auf dem Spielplan. Der TuS Neuhofen (22. 2.), der Post SV Ludwigshafen (23. 2.), TB Andernach (14. 3.) und der 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim III (15. 3.) werden nacheinander noch in der Panndorfhalle erwartet. Und wenn dann auch Maxi Stelzer wieder zur Verfügung steht, dann sollte den Geraer um den Klassenerhalt nicht bange sein.