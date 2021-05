AOK klagt gegen Millionenforderung des Bundes

Foto: AOK PLUS / AOK Plus

Erfurt. Der Bund fordert 8 Milliarden von den gesetzlichen Krankenkassen. Thüringens größte Krankenkasse mit der Hälfte aller Versicherten des Landes trifft es besonders hart. Was das für die Beiträge heißt.

Die AOK plus wehrt sich juristisch sich gegen eine Forderung des in Bonn ansässigen Bundesamtes für Soziale Sicherung in Höhe von fast 700 Millionen Euro. Eingegangen sei der Bescheid Anfang April. Das „Das sind fast 7 Prozent des gesamten Haushaltes. Das Geld soll in neun Monatsraten von den Zuteilungen aus dem Gesundheitsfonds abgezogen werden. Wir haben dagegen fristgerecht Klage beim zuständigen Landessozialgericht in Nordrhein-Westfalen eingereicht“, sagte AOK-Vorstandschef Rainer Striebel unserer Zeitung.

Hintergrund ist eine Finanzierungslücke im Gesundheits- und Sozialhaushalt des Bundes aus dem Jahr 2020 in Höhe von 16 Milliarden Euro. Nach dem im Spätherbst verabschiedeten Versorgungsverbesserungsgesetz sollen 5 Milliarden Euro sollen aus Steuermitteln und drei Milliarden durch die Erhöhung der Zusatzbeiträge gedeckt werden. 8 Milliarden Euro müssen die gesetzlichen Krankenkassen anteilig aus ihren Rücklagen aufbringen, sofern sie darüber verfügen. Die AOK plus zählt bundesweit zu den Kassen mit den höchsten Forderungen.

Kasse: Schlag ins Gesicht der Mitarbeiter und der Versicherten

Zur Kasse gebeten und somit benachteiligt würden vor allem Kassen, die gut gewirtschaftet haben, sagte Striebel. Der Beitrag des Bundes sei angesichts teuerer Bundesgesetze zu niedrig. „Wir sind maßlos enttäuscht. Das ist ein Schlag ins Gesicht unserer 7000 Mitarbeiter und 3,4 Millionen Versicherten in Thüringen und Sachsen. Mit dem Eingriff in die Selbstverwaltung und Finanzhoheit der Verwaltungsräte wird das Vertrauen in eine verlässliche Politik untergraben“, so der Kassenchef. Rechtlich prüfen lassen will die AOK unter anderem den für die Forderung zugrunde gelegten Stichtag am 30. Juni 2020. Seitdem seien die Finanzreserven bei der AOK plus bereits um 400 Millionen Euro geschmolzen.

Zu Jahresbeginn hatte die AOK Plus die Zusatzbeiträge um 0,6 auf 15,8 Prozentpunkte angehoben. Völlig offen bleibe, wie es im kommenden Jahr weitergeht. „Alle Reserven sind dann aufgebraucht. Wenn die Beiträge nicht weiter drastisch steigen sollen, muss der Bund handeln“, sagte Striebel