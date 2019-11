Ansprechpartner für Künstliche Intelligenz gehen in Thüringen 2020 an den Start

Eine Online-Erhebung des Thüringer Wirtschaftsministeriums am Rande des Forums zur Künstlichen Intelligenz (KI) bestätigte den Handlungsbedarf. Bei der im Mai dieses Jahres durchgeführten Befragung sprachen sich 61 Prozent der Unternehmen für einen zentralen Ansprechpartner aus, 94 Prozent signalisierten Interesse an einem eigenständigen Thüringer KI-Netzwerk, an dem sich 80 Prozent auch mit eigenen Ressourcen beteiligen würden. „Eine Aufgabe der Transfer-Koordinatoren besteht deshalb darin, die vorhandenen umfangreichen KI-Aktivitäten in Thüringen zu bündeln und stärker miteinander zu verzahnen“, sagt Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee auf Anfrage dieser Zeitung.