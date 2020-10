Bundeswirtschaftsminister in Thüringen - Altmaier macht Unternehmern Mut

Die Märkte folgen nicht nur ökonomischen, sondern auch psychologischen Faktoren. Somit gehört es zur Arbeitsbeschreibung eines Wirtschaftsministers, die wirtschaftliche Stimmung zu heben, für Unternehmer, Investoren, Beschäftigte, Analysten und Anleger, und dies immer und überall, mithin auch in Thüringen.

Und so saß Peter Altmaier am Samstag mit einigen Unternehmern und Journalisten in einem kleinen Saal hinter dem Erfurter Dom, und bekräftigte, wie gut Deutschland doch durch die Corona-Krise gekommen sei - und dass es, ganz bestimmt, im nächsten Jahr zu einem „deutlichen Aufschwung“ kommen werde. Fast sechs Prozent Wachstum sei möglich, sagte er der Bundeswirtschaftsminister; Anfang 2022 werde die Wirtschaft wieder auf dem Vorkrisenniveau angekommen sei. „Es gibt Branchen, die haben schon jetzt höhere Umsätze als vor einem Jahr.“ Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Konkreter wurde Altmaier aber nicht. Schließlich, sagte er, wolle er ja nicht die Herbstprognose vorwegnehmen, die erst demnächst vorgestellt werde.

Altmaier: „Wir werden einen zweiten Lockdown nicht brauchen“

Und die Pandemie? Natürlich, sagte der Minister, sei der Anstieg bei den Neuinfektionen mit dem Corona-Virus besorgniserregend. Aber: „Ich bin überzeugt, wir werden einen zweiten Lockdown nicht brauchen.“ Er gehe davon aus, dass man selbst bei hohen Fallzahlen „weniger schließen“ müsse als im Frühjahr. Ansonsten, versprach er, würden die staatlichen Hilfen und Bürgschaften verlängert und „spezifischer“ ausgestaltet.

Altmaier war nach Thüringen gereist, um vor allem die Vertreter der hiesigen Automotiv-Branche zu treffen, zu der oft alles gerechnet wird, was irgendwie mit Autos zu tun hat. Um die 50.000 Menschen finden in ihr im Land Beschäftigung, wenngleich mit sinkender Tendenz. Mehrere Unternehmen, darunter der Zulieferer Mitec, gingen zuletzt insolvent, andere stehen kurz davor – was aber offenbar weniger mit Corona und mehr mit der strukturellen Krise zu tun hatte.

Der Sektor befindet sich in einem historischen Transformationsprozess, den Altmaier so zusammenfasste: „Die Elektromobilität steht vor einem gewaltigen Durchbruch.“ Er fügte aber an, dass die Bundesregierung auf „mehrere Karten“ setze, also auch etwa auf neue Kraftstoffe, Wasserstoffzellen und Hybridantriebe.

Im Gespräch mit den hiesigen Branchenvertretern, zu denen sich mit Christian Carius auch frühere CDU-Landtagspräsident und jetzige Angestellte des Zulieferers Mubea gesellt hatte, schob der Altmaier so manches Problem auf den Koalitionspartner in Berlin. Die Sozialdemokraten hätten nicht nur die Prämie für Neuautos mit Verbrennungsmotor ausgebremst, sagte er, sondern verhinderten auch flexiblere Arbeitszeitregelungen. Da würde mit den Grünen einiges leichter sein. Spätestens an dieser Stelle bestätigte sich Altmaiers zwischenzeitliche Bemerkung, dass er ja „auch CDU-Politiker“ sei, was im Anbetracht des dräuenden Superwahljahr zusätzliche Bedeutung erfährt. Zwischen dem Minister und Carius saß CDU-Landesfraktionschef Mario Voigt, der als wahrscheinlichster Spitzenkandidat für die in einem halben Jahr geplante Landtagsneuwahl gilt. Er wolle, sagte der Bundesminister, gerne dabei helfen, dass der Landespartei „die Neuaufstellung“ gelinge. Er kenne ja „den Mario“ seit Langem - genauso wie den frisch gewählten Landesvorsitzenden Christian Hirte, der ja zwei Jahre sein Parlamentarischer Staatssekretär gewesen sei.

Die Entlassung Hirtes wegen dessen öffentlicher Gratulation an Kurzzeit-Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) erwähnte Altmaier selbstverständlich nicht. Später am Tag ging es ja noch in den Wartburgkreis, wo der Landeschef lebt und der Minister auf weitere Unternehmer traf.

