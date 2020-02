Auf der Erfurter Messe beginnt am Sonnabend die Thüringen-Ausstellung. (Archivfoto)

Erfurt. Die Thüringen-Ausstellung in Erfurt soll wie geplant am Sonnabend eröffnen. Angesichts der Ausbreitung des Corona-Virus würden allerdings Vorkehrungen getroffen.

Corona-Krise: Thüringen-Ausstellung soll stattfinden

Nach derzeitigem Stand soll die Thüringen-Ausstellung, die am Sonnabend beginnt und bis zum Sonntag, den 8. März, dauern soll, wie geplant stattfinden. Darüber informierte am Freitag Constanze Kreuzer, Geschäftsführerin von RAM Regio, die die Messe veranstaltet. „Die Aussteller bauen wie geplant auf“, sagte sie gegenüber dieser Zeitung.

Angesichts der Ausbreitung des Corona-Virus würden allerdings Vorkehrungen getroffen. So würden im Eingangsbereich und im zentralen Übergangsbereich zwischen den Messehallen zusätzliche Spender mit Desinfektionsmittel bereitstehen. Alle Handläufe im Bereich der Messe würden regelmäßig mit Einwegtüchern gereinigt und desinfiziert.

Die Thüringen-Ausstellung ist die größte Thüringer Verbrauchermesse und findet in diesem Jahr zum 30. Mal statt. Geplant sind wie üblich Sonderausstellungen innerhalb der Messe, diesmal die „Hochzeit & Feste“ und die „ThüMobilien -- die Immobilienbörse“ an diesem Wochenende sowie die 12. Thüringer Gesundheitsmesse am kommenden Wochenende. Inhaltliche Schwerpunkte der Thüringen-Ausstellung sollen Bauen und Modernisieren, Wohnen, Garten, Kreatives & Mode sowie Essen & Trinken sein. Erwartet werden rund 70.000 Besucher.