Deutlich weniger Lehrverträge abgeschlossen als 2019

In den Bauberufen war die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen in diesem Jahr im Gegensatz beispielsweise zum Handel oder der Gastronomie sehr hoch: Die IHK Erfurt etwa registrierte exakt so viele neue Lehrverträge wie im vergangenen Jahr.

Gera/Erfurt/Suhl. Trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage hat sich an der Ausbildungsbereitschaft der Thüringer Unternehmen nichts geändert. Doch Schulabgänger sind 2020 noch zurückhaltender als in den Vorjahren.

In Thüringen haben in diesem Jahr deutlich weniger Jugendliche eine Lehre begonnen als im Vorjahr: Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt hat bis Ende August mit 2335 neuen Ausbildungsverträgen knapp 20 Prozent weniger als 2019 registriert, die IHK Südthüringen 766 (minus 24 Prozent) und die IHK Ostthüringen 1449 Ausbildungsverträge (minus 16). An den Unternehmen habe dies aber nicht gelegen, so Tobias Krombholz, Teamleiter Ausbildung bei der IHK Erfurt. Trotz angespannter wirtschaftlicher Situation bewege sich deren Ausbildungsbereitschaft „auf einem sehr hohen Niveau“. Auch in diesem Jahr habe es mehr Ausbildungsplätze als Bewerber gegeben, sagt Evelin Barth, Sprecherin der IHK Ostthüringen: „Aus unserer Sicht nutzen aber viele Schulabgänger lieber das Angebot für berufsvorbereitende Maßnahmen.“